ŠKOTSKI STRUČNJAK U NEVJERICI ZBOG ODLUKE KOJA JE OKRENULA UTAKMICU: ‘To se u ovakvim prilikama jednostavno ne sudi’

Uzvratna utakmica igrat će se za tjedan dana u Aberdeenu

Nogometaši Rijeke u prvoj su utakmici 3. pretkola Europske lige kao domaćini na Rujevici svladali škotski Aberdeen sa 2-0 (0-0).

Strijelci za visoku prednost Riječana pred uzvrat bili su Mirko Antonio Čolak iz kaznenog udarca u 62. minuti i Robert Murić u 88. minuti.

Nakon utakmice nezadovoljan je bio trener gostujuće momočadi Derek McInnes. Naime, puno toga imao je za reći na račun španjolskog suca Ricarda de Burgosa Bengoechee. Posebno zbog penala.

“To je prelagan kontakt da bi se u europskoj utakmici dosudila najstroža kazna. Tim više što je do tog trenutka utakmica bila potpuno izjednačena, bez nekih osobitih situacija na obje strane. U redu, naš je vratar imao jednu dobru obranu u prvom poluvremenu i to je bilo sve. Dakle, do 61. minute ništa se nije događalo, a onda je taj jedanaesterac ipak okrenuo utakmicu”, poručio je McInnes, javlja Novi list.