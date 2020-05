Celtic, u čijim redovima igra hrvatski nogometaš Jozo Šimunović, proglašen je prvakom Škotske nakon što su prvoligaši u ponedjeljak glasali za okončanje sezone prekinute u trećem mjesecu zbog pandemije COVID-19, objavaila je Škotska profesionalna nogometna liga u ponedjeljak.

“SPFL objavljuje danas da je, nakon konzultacija sa svih 12 klubova prve lige, Odbor SPFL-a odlučio da je sezona 2019./20. Ladbrokes Premiershipa zaključena”, kaže se u priopćenju Lige.

“Ta odluka znači da je Celtic prvak u sezoni 2019./20., a Hearts ispada u drugu ligu”, dodaje se u priopćenju. U trenutku prekida prvenstva sredinom ožujka Celtic je bio vodeći sa 13 bodova više od drugoplasiranog Rangersa.

“Svi bismo voljeli da se sezona završi na nogometnim terenima, na stadionima pred navijačima. Nitko tko ima veze sa škotskim nogometom nije htio da se prvenstvo ovako završi, ali s obzirom na ove okolnosti s kojima do sada nismo bili nikada suočeni, odbor je odlučio da je ovo jedini način”, rekao je Murdoch MacLennan, predsjedavatelj SPFL-a.

Ladbrokes Premiership and SPFL Season 2019/20 curtailed as Premiership clubs reach unanimous agreement that top flight cannot be finished.

— SPFL (@spfl) May 18, 2020