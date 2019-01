VIDOVIĆ I KOLEGA NEZADOVOLJNI UNATOČ PLASMANIMA KARIJERE: ‘Nismo još uspjeli napraviti iskorak’

Elias Kolega i Matej Vidović osvajali su bodove na sljemenskom slalomu

Zahvaljujući sedmom mjestu Istoka Rodeša, 15. mjestu Mateja Vidovića i 20. poziciji Eliasa Kolege na desetom izdanju sljemenskog slaloma na Crvenom spustu, hrvatsko skijanje po prvi je put imalo trojicu slalomaša među osvajačima bodova u Svjetskom kupu.

“Trojica Hrvata su u prvih trideset. Mislim da je to velik i važan dan za hrvatsko skijanje. Pokazali smo da imamo jaku slalomsku ekipu. To je velika motivacija za utrke koje slijede i nadam se da ćemo ponavljati ovakve rezultate.””, nadovezao se Elias Kolega koji je nakon prve vožnje bio na 15. mjestu, ali je nešto lošijim drugim nastupom završio kao 20.

‘Nisam pogodio drugu vožnju kako sam zamislio’

“Nisam pogodio drugu vožnju kako sam zamislio. Prvi lauf je bio dobar, od drugog sam očekivao još više, ali nije mi to baš uspjelo. Drago mi je što su navijači došli u velikom broju i vjerujem da smo ih razveselili”, zaključio je Kolega.

Matej Vidović je, unatoč najboljem rezultatu u karijeri, bio pomalo nezadovoljan.

‘Nijedne godine se nisam dobro skijao na Sljemenu’

“Nijedne godine se nisam dobro skijao na Sljemenu, možda zato ovo i je velik uspjeh za mene. Ipak, ostaje gorak okus u ustima, ostaje dojam da sam mogao bolje i prvu i drugu vožnju. No, zadovoljan sam, daleko da je to bilo loše. Dobro sam se osjećao u drugoj vožnji, pokušao sam napasti. Bilo je par malih grešaka, ali ne mogu se na to žaliti. Možda treba analizirati zašto sam bio malo sporiji. Bolje sam se osjećao nego što je vrijeme pokazalo, ali tako je bilo ove sezone”, rekao je Vidović.

‘Nismo još uspjeli napraviti iskorak u drugoj vožnji’

“Nismo još uspjeli napraviti iskorak u drugoj vožnji, nažalost. No, s ove dvije dobre vožnje sam zadovoljan. Naravno, treba probati više na sljedećim utrkama”, rekao je Vidović i otkrio mogući razlog za ovakav uzlet hrvatske skijaške mladosti:

“Kao ekipa dižemo jedni druge i onda se to osjeti i na rezultatu. Jedni druge vučemo na treningu i na utrkama. Možda nam je baš to prije nedostajalo.”