UŽIVO, RODEŠ I VIDOVIĆ BRILJIRALI U PRVOJ VOŽNJI SLALOMA: Tri hrvatska predstavnika u drugoj; Adrian Pertl vodi

Svjetsko prvenstvo u u Cortini d’Ampezzo završava danas muškim slalomom koji je počeo u 10 sati ujutro, a u kojem je u prvoj vožnji nastupio naš skijaški hrvatski kvartet. Naš najbolji skijaš Filip Zubčić startao je kao 16., Istok Rodeš kao 31., Matej Vidović kao 30., a Samuel Kolega kao 35. Na kraju prve vožnje, možemo ponosno kazati kako će Hrvatska u drugoj imati čak tri predstavnika. Rodeš je nakon prve vožnje 14., Vidović 16., a Zubčić 25.

First Slalom run of the last race at @Cortina2021#AdrianPertl is sitting first after a flawless run#AlexVinatzer 2 +0.14#SebastianFossSolevaag 3 +0.16#KristofferJakobsen 4 +0.18#fisalpine @cortinadolomiti #cortinadampezzo pic.twitter.com/SswdvUgcJo

— skiparadise (@skiparadisesnow) February 21, 2021