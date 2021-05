‘Zar tebi nije neugodno da čuješ da ću ja npr. imati penziju od dvije i pol tisuće kuna?’

Ante Kostelić Gips nedavno je prekinuo zadnji trenerski angažman i otišao u zasluženu mirovinu, nakon što je skijanje za Hrvatsku oplemenio. Svoju djecu, Ivicu i Janicu, odveo je do nevjerojatnih podviga i tako stvorio najuspješniju sportsku hrvatsku obitelj ikad.

Pomaknuli granice

Deset olimpijskih odličja, osam sa Svjetskih prvenstava, četiri velika kristalna globusa Svjetskog kupa, čak 12 malih… Samo su najvažniji uspjesi obitelji Kostelić koji su svojim radom i požrtvovnošću pomaknuli granice, ne samo hrvatskog nego općenito i svjetskog sporta.

Točnije, Janica Kostelić skupila je deset globusa, od toga tri velika za ukupne pobjede. Ivica je pridodao jedan veliki i pet malih, dva slalomska i tri u kombinaciji…

Gips više nije vrhunski trener

Ante Kostelić nerado govori o sebi, svjestan je da bolje od njega to čine njegovi rezultati. Iz njegovih riječi izviru mudrost i iskustvo, ali pomalo i razočaranje kad govori o tome što je doživio. Naime, Gips više nije “vrhunski trener”, a njegova priča je filmska…

“U društvu koje ne može valorizirati ono što si radio, ili ne može slijediti i dati o tome određeno mišljenje i ocjenu, u takvom društvu je čovjek kao ja, ili netko drugi, izgubljen. Kako ja mogu biti zadovoljan, kad oni koji ocjenjuju nisu zadovoljni? Onaj tko je mene degradirao iz vrhunskog trenera u nekakvog drugog, znači da nije zadovoljan sa mnom. Zar tebi nije neugodno da čuješ da ću ja npr. imati penziju od dvije i pol tisuće kuna?”, ogorčen je Ante Kostelić koji je još u razgovoru za HRT istaknuo:

‘Jesam li zadovoljan ili nisam ostvarenim? Zadovoljan sam’

“Jesam li zadovoljan ili nisam ostvarenim? Zadovoljan sam. Mogao sam napraviti možda i malo više ili malo manje. Ali ja sam to radio da budem zadovoljan samo onda kad sam to radio. Danas me to toliko ne zanima jesam li zadovoljan ili nisam. To vam je slično kao i s pobjedama. Ja sam čovjek koji jako voli pobjede, ali samo onaj trenutak”.