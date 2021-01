NEZAUSTAVLJIVA PETRA VLHOVA OBRANILA KRUNU NA SLJEMENU, HRVATICE BEZ DRUGE VOŽNJE: Zanimljivo je danas bilo iznad Zagreba

Slovakinja Petra Vlhova obranila je krunu Snježne kraljice u Zagrebu na sljemenskom Crvenom spustu, u utrci koji će ući u povijest kao prvo bez gledatelja zbog strogih epidemoloških mjera.

Ona je u nedjelju poslijepodne, iako nervozna i pod pritiskom, našla koncetraciju i brzinu, te nakon prve vožnje uspjela se sabrati i odvoziti i drugu, te kao prva ući u cilj. Vlhova je sama u intervjuu nakon pobjede za HRT to otkrila, da je bila nervozna ali da je našla snagu.

Vodeća skijašica u Svjetskom kupu Vlhova uspjela je u drugoj vožnji obraniti prednost iz prvog laufa unatoč velikoj pogrešci u zadnjem dijelu staze. Slovakinja je ipak zadržala prednost od samo 5 stotinki ispred Austrijanke Katharine Liensberger, treća je Švicarka Michelle Gisin (+0.2) , dok je četvrta četverostruka pobjednica Zagreba Amerikanka Mikaela Shiffrin (+0.27).

Vlhova je dobila šest od zadnjih sedam slaloma Svjetskog kupa i povećala je svoju prednost u ukupnom poretku i poretku discipline.

“Sretna sam zbog pobjede, iako se nisam osjećala dobro na ovoj teškoj stazi. U drugoj vožnji sam mislila da neću biti među prve tri, ali je nakraju ipak bilo dovoljno”, kazala je Slovakinja nakon pobjede.

Hrvatske predstavnice Zrinka Ljutić i Leona Popović ostale bez plasmana u drugu vožnju. U kišnim i teškim uvjetima za sve skijašice, a posebno one s višim startnim brojevima, Leona Popović i Zrinka Ljutić nisu razočarale, ali su im desetinke nedostajale za plasman među 30 najboljih.

Popović je sa startnim brojem 45 imala bolju situaciju, ali je u drugom dijelu staze ostala bez tempa koje bi ju odvelo u drugu vožnju pa je na kraju završila na 35. mjestu sa zaostatkom od 4.18 sekundi zaostatka za Vlhovom.

Zrinka Ljutić je u sljemenskom debiju na stazu išla kao predzadnja u prvoj vožnji, sa startnim brojem 65 te je već prilično načeta podloga uvjetovala nekoliko pogrešaka koje su je koštale plasmana među 30 najboljih. S jednom stotinkom boljim vremenom od Leone Popović, 16-godišnja Zagrepčanka je završila na diobi 33. mjesta, a za plasman u finale trebao joj je za 43 stotinke bolji rezultat.

S ciljem ublažavanja posljedica nedavnog razornog potresa koji je pogodio Petrinju, Sisak, Glinu i okolna sela, natjecatelji od prvog do 30. mjesta koji će na ovogodišnjoj ženskoj, a potom i u srijedu i muškoj utrci Snježne kraljice, osvojiti nagradni fond odriču se deset posto iznosa svoje nagrade, dok će Hrvatski skijaški savez donirati jednaki iznos.

Na taj će se način prikupiti iznos od 350.000 kuna koji će biti uplaćen na službeni račun Državne riznice za donacije financijskih sredstava u akciji “Pomoć za obnovu nakon potresa”.

Muški slalom vozi se u srijedu.

Sve pobjednice slalomske utrke Snježna kraljica na Sljemenu:

2005. Tanja Poutiainen

2006. Marlies Schild

2007. Marlies Schild

2008. Tanja Poutiainen

2009. Maria Riesch

2010. Sandrine Aubert

2011. Marlies Schild

2012. Marlies Schild

2013. Mikaela Shiffrin

2015. Mikaela Shiffrin

2017. Veronika Zuzulova

2018. Mikaela Shiffrin

2019. Mikaela Shiffrin

2020. Petra Vlhova

2021. Petra Vlhova

16.48 – Petra Vlhova se bacila na glavu, ide na gornjoj granici, u cilj ulazi sa prvim vremenom za drugu uzastopnu pobjedu 1:59.08, +5 stotinki. Bravo Petra, kako se izvukla iz pogreške. Mogla je i izletiti sa staze.

16.46 – Katharina Liensberger je sad vodeća sa 17 stotinki više od Gisin, koju je koštala pogreška u posljednjem dijelu staze.

16.45 – Michelle Gisin za pet stotinki bolje vrijeme od Shiffrin.

16.42 – Mikaela Shiffrin preuzima vodstvo sa sekundom i 13 prednosti, šesto vrijeme druge vožnje. – 1:00.66, +0.62

16.41 – Holdener ima 24 postolja u slalomu, ali bez pobjede. U cilj je ušla kao 2. Sedmo vrijeme druge vožnje. 1:08.87, -0.25

16.40 – Chiara Maer tek 17. vrijeme druge vožnje. Sad je 4.

16.38 – Mina Fuerst Holtman, najbrža Norvežanska u prvoj vožnji, na kraju je završila kao 4. Lysdahl Kristin ostaje najbolja Norvežanska na drugom mjestu.

16.37 – Lena Duerr je na kraju treća. Nije zadovoljna.

16.35 – Erin Myezlinski je vodeća, Lysdahl Kristin je druga a Riis-Johannessen Kristina treća. Nastasia Noens iz Francuske je za čak 15 pozicija popravila svoj nastup.

16.33 – Gallhuber Katharina je treća na kraju. Imala je dosta problema.

16.30 – Erin Myezlinski je sad vodeća i vrlo blizu ulaska u TOP 10 – 2:00.48. Dugo je Kanađanka čekala na ovakav jedan rezultat. Teško je spajala dvije dobre vožnje, a u Zagrebu je to uspijela.

16.28 – Lysdahl Kristin je sad vodeća s trećim vremenom druge vožnje. Noen je sad druga.

16.27 – St-Germain tek na kraju 7. Nije to bila dobra vožnja. Izgubila je brzinu.

16.20 – Norvežanka Riis-Johannessen Kristina ušla je u cilj kao druga ipak. 2:01.80, +0.03. Noen i dalje prva – 2:01.77.

16.18 – Austrijanka Katharina Huber samo nekoliko vrata prije cilja gubi kontrolu i završava u snijegu. Gritsch Franziska prije nje, njezina reprezentativna kolegica, također nije završila drugu vožnju. Očito je austrijski trener koji je pripremao stazu za drugu vožnju pripremio previše zamki i za svoje skijašice.

16.16 – Talijanka Marta Roseti u cilj ulazi sa skoro sekundom zaostatka.

16.15 – I Šveđanka Sara Hector također je haklala kolac, zajašila ga i za nju neće biti bodova.

16.13 – Maria Therese Tviberg ostaje bez bodova jer je zahaklala kolac i izletila sa staze.

16.12 – Asu Ando iz Japana ima tek peto vrijeme druge vožnje.

16.11 – Amerikanka Paula Moltzan u cilj ulazi sa +0.05 iza Noens. Dobar je to bio nastup za Moltzan.

16:05 – Nastasia Noens preuzima vodeću poziciju s više od sekunde prednosti nad konkurenticama. Uf, bit će zanimljivo. Inače, staza je sve lošija pa će oni vodeći imati težak posao.

16:03 – Francuskinja Josephine Forni imala isto vrijeme kao Talijanka Peterlini.

16:02 – Talijanska slalomašica Martina Peterlini postavila je najbolje vrijeme druge vožnje nakon što O’Brien nije završila drugu vožnju.

16.00 – Počela je druga vožnja. Prva je startala Amerikanka Nina O’Brien.

15.36 – Još nas 24 minute dijele od druge vožnje.

13.48 – Zrinka Ljutić je ušla u cilj s vremenom 1:02.44 +4.17. Nije uhvatila drugu vožnju. Imala je par grešaka. Na 33. je mjestu, Leona je pala na 35.

13.33 – Krenula je Leona, idemo. Ovo je jako dobro za sad, ima +2:68 zaostatka. Nije loše. I 1:02.45., samo dvije stotinke iza 32. Filsner. Blizu je ovo bilo. Glavu gore Leona Popović. Na zadnjoj strmini nedostajalo je malo više odlučnosti.

13.27 – “Zadovoljna sam, imam najbolje vrijeme. Vozila sam bolje nego na prošloj, bilo je malo pogrešaka, pogotovo na kraju. Vidjet ćemo što će biti, dan je težak i neće biti lako. Nije dobro, kiši, iako je staza dobra. Imala sam sreće zbog startnog broja 3, vidjet ćemo kako će biti u drugoj vožnji. Ne očekujem da će biti lako, to sigurno. Volim Zagreb, volim ovu utrku. Nema gledatelja, tako je kako je, međutim usredotočena sam na svoje skijanje. Vidim da ih nema, ali ne obazirem se previše”, kazala je Petra Vlhova za HRT.

13.18 – Prvih 30 je iza nas.

13.15 – Petra Vlhova, prošlogodišnja pobjednica na Sljemenu, vodi ispred Katharine Liensberger (+0,32) i Michelle Gisin (+0,38). Amerikanka Mikaela Shiffrin je četvrta s 42 stotinke zaostatka. Nakon nje još sekundu zaostatka više ima Wendy Holdener. Uvjeti na stazi su sve teži.

Na Sljemenu bez publike i u nikad turobnijim uvjetima danas od 12:30 starta Snježna kraljica. Hrvatska je trebala imati tri predstavnice – Andreu Komšić, Leonu Popović i mladu Zrinku Ljutić.

No Hrvatski skijaški savez objavio je da je Andrea Komšić zaražena koronavirusom te ne može nastupiti. Popović će startati s rednim brojem 45, dok Ljutić starta 65.

Očekivanja nisu prevelika, ulazak u drugu vožnju već bi bio uspjeh za naše skijašice, no na domaćoj je stazi za Hrvatice sve moguće. Već deset godina Hrvatice nisu uzimale bodove na Sljemenu, a najbolji rezultat u povijesti ostvarila je 2007. godine Ana Jelušić. Godinu ranije Janica Kostelić osvojila je treće mjesto.

