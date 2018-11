NAPOKON STARTA SKIJAŠKA SEZONA: Naše uzdanice otkrile ciljeve i želje u Svjetskom kupu

Nakon što je otkazan veleslalom u Soldenu, nedjeljna slalomska utrka u finskom Leviju prva je šansa hrvatskih skijaša za osvajanje bodova u novoj sezoni FIS Svjetskog kupa.

Matej Vidović, Filip Zubčić, Istok Rodeš i Elias Kolega u Leviju treniraju već od prošlog tjedna te s nestrpljenjem čekaju prvu ovogodišnju priliku za odmjeravanje snaga s najboljim skijašima svijeta.

Matej Vidović, koji će u Leviju startati s najboljim startnim brojem među našim skijašima, veseli se utrci i nada se da bi dobar rezultat u nedjelju mogao poslužiti kao odlična uvertira u ostatak sezone.

Bez rezultatskog cilja

”Cilj mi je ove sezone pokušati na svakoj utrci pronaći svoj maksimum,” komentirao je Matej.

”Ne postavljam si rezultatske ciljeve, svaki plasman u prvih 30. u Svjetskom kupu je za mene uspjeh. Neću se zadovoljiti time, vjerujem da mogu i više, ali teško je preskakati korake,” dodao je.

Za Filipa Zubčića, sezona je trebala početi krajem listopada u Soldenu no i on se mora strpiti do nedjelje kako bi dočekao svoj prvi nastup.

Cilj je druga vožnja

”Solden je otkazan na dan utrke pa se ja ove sezone dva puta spremam za prvu utrku,” komentirao je Filip.

“Super se osjećam i dobro se skijam. Cilj je naravno ući u drugu vožnju. Mislim da ove godine imamo stvarno odličnu slalomsku ekipu, svi se dobro skijamo i vjerujem da možemo napraviti odlične rezultate,” dodao je.

Jaka ekipa koje može mnogo

Elias Kolega, najmlađi član naše ekipe, u nedjelju će debitirati na stazi Levi Black i osjeća se spremnim za ovosezonske izazove:

“Dobro smo trenirali i sada jedva čekam da sav taj trening pretočim u utrke. Veselim se otvaranju sezone i nadam se da mogu pokazati kako se sav rad proteklih mjeseci isplatio,” kazao je.

Istok Rodeš nastupio je u Svjetskom kupu u Leviju 2017. no tada nažalost nije uspio završiti utrku. Ove godine se svakako nada odlasku iz Finske s boljim dojmovima.

“Treniramo u Leviju već neko vrijeme i zadovoljan sam, moje skijanje je na jednoj dosta dobroj razini. Samo se nadam da će nas prognoza poslužiti, da će biti hladno i da će staza biti dobro pripremljena kako bi pokazali što znamo. Mislim da smo ove godine stvarno jaka ekipa i vjerujem da možemo puno napraviti,” rekao je Istok.

Start prve vožnje zakazan je za 10:15 h po hrvatskom vremenu, dok bi druga vožnja trebala krenuti u 13:15 h.