Na zagrebačkom Sljemenu se danas održava slalomska utrka u Svjetskom kupu za žene, a hrvatske predstavnice Leona Popović i Zrinka Ljutić nisu uspjele izboriti drugu vožnju. Leona je prvu vožnju završila kao 35., a Ljutić kao 33. Inače, ženski slamom vozi se bez na navijača.

Veliki problem skijašicama predstavljaju vremensku uvjeti jer pada kiša pa staza nije u najboljem stanju, sve je lošija i lošija. Teško je skijati, a to je najbolje osjetio Ivica Kostelić koji je kao predvozač s kamerom na kacigi pao u prijenosu uživo.

Na sredini staze najbolji hrvatski skijaš svih vremena je otklizao i pao, zatim se podigao i završio probnu vožnju. Naravno, simpatična situacija odjeknula je na društvenim mrežama…

UŽIVO, UVJETI NA SLJEMENU SVE TEŽI: Braniteljica naslova Petra Vlhova vodi nakon prve vožnje; Hrvatice bez druge

“Ivica Kostelić se rasuo”, “Uvijek dobro izgleda kad se probni skijaš s kamerom na glavi saspe po stazi. Ovaj je bio dobar”, samo su neki od komentara na Twitteru.

Always good when the TV camera racer crashes on TV…. nice one @ivicakostelic ! #snowqueentrophy

— Racer Ready ski mag (@RacerReady) January 3, 2021