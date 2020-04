JE LI ODLUKA ODBORA MORALNA I POŠTENA? ‘Nisam zaslužila biti izbačena. Razočarana sam, moram dobro razmisliti što i kako dalje’

Razgovarali smo s Riječankom, sad već bivšom skijaškom reprezentativkom Idom Štimac

Na sjednici Alpskog odbora prije proteklog utorka određeni su natjecatelji i treneri koji će biti članovi hrvatskih alpskih skijaških reprezentacija za sljedeću sezonu 2020./2021. Došlo je tako do promjena koje su odjeknule u hrvatskom medijskom prostoru i skijaškim krugovima…

NIJE MOGLA NI SANJATI DA ĆE JOJ SE OVO DOGODITI: ‘Život mi se okrenuo naopačke, razočarana sam, dala sam cijelu sebe za sport’

Vidović i Štimac nisu više članovi reprezentacije

U sastavima reprezentacija, u odnosu na protekle dvije sezone, tako više neće biti Mateja Vidovića (27) i Ide Štimac (19), a taj potez opravdan je lošijim rezultatima i ekonomskom krizom uzrokovanom pandemijom koronavirusa. Cijela situacija s COVID-19 očekivano je dovela i do velikih kresanja troškova u skijaškom savezu.

Također, ono što bode u oči je i to da u sastav nije uvrštena Andrea Komšić (23) koja ima uvjerljivo najbolje FIS bodove u obje tehničke discipline. Navedeni su uz još nekoliko natjecatelja, kako je to objašnjeno na Facebook stranici “četverostruka vertikala”, “pridruženi članovi” koji dobivaju osnovnu skijašku opremu i kartu za slovenska skijališta.

Međutim, vjeruje se kako su značajna sredstva ostala u blagajni Saveza, a tom ide u prilog i to da je skijaška sezona završila dobrih mjesec dana ranije od planiranog. S početkom ožujka prestala su natjecanja, skijaši sa svojim timovima nisu trenirali niti putovali. Nema uobičajenih proljetnih priprema za iduću sezonu. Uz to, Filip Zupčić odradio je fantastičnu sezonu.

NET.HR: Kako sada nakon 3 dana komentirate i gledate na nove promjene i odluku donešenu unutar Saveza da vas se izbaci iz reprezentacije?

IDA ŠTIMAC: Prošao je prvotni šok i to je u principu jedina razlika. Teško je to sve skupa prihvatiti, jer ta odluka sa sobom nosi velike životne promjene. Nije bilo nikakvih naznaka da će se to dogoditi niti se kao razlog izbacivanja navode moji rezultati već financijska situacija koja se naglo pogoršala uslijed pandemije koronavirusa.

NET.HR: Sada s malim odmakom, kao profesionalna sportašica, kako shvaćate odluku, je li ovo uopće moralno i pošteno?

IDA ŠTIMAC: Teško mi je to komentirati jer se radi o meni pa sam subjektivna. Dakako, smatram da nisam zaslužila biti izbačena jer sam prošle sezone bila ozlijeđena, moji rezultati nisu bili čudesni ali nisam ni naročito podbacila. Vjerujem da bih dobila bar još jednu priliku da nije došlo do ovakve ekonomske situacije. Ipak nisam stručnjak i teško mi je komentirati postoji li neko moralnije rješenje koje bi sačuvalo moje ime na popisu reprezentativaca.

‘Razgovor s Vedranom Pavlekom teško mi je pao’

NET.HR: Jeste li razgovarali s kim u savezu? Što ostali kažu na situaciju?

IDA ŠTIMAC: Razgovarala sam s direktorom reprezentacije Vedranom Pavlekom koji mi je priopćio odluku i pokušao objasniti da trenutno nema drugog rješenja. Naravno da mi je taj razgovor teško pao, svakome bi, ali obećao je da će mi pomoći koliko bude mogao.

NET.HR: Koliko vam je teško prihvatiti odluku zbog perioda posvećenosti skijanju i reprezentaciji? Odricanja, prioriteti, cijelu ste sebe dali u ovaj sport…

IDA ŠTIMAC: Moja skijaška priča započela je davno kada sam imala 6. godina ,a punopravni član reprezentacije bila sam od 2013. godine. Jasno je stoga da sam većinu svog života provela na skijanju, odvojena od obitelji, prijatelja, škole.. Provela sam potpuno drugačije djetinjstvo od svojih vršnjaka. Dok su se oni još igrali ja sam već debelo trenirala, a u posljednjih godina to znači da umjesto večernjeg izlaska idem na jutarnji trening. Biti reprezentativac nosi sa sobom odgovornost i ja sam se ponašala u skladu s tim.

NET.HR: Osjećate li se razočaranim, izdanim zbog toga što ste se toliko posvetili skijanju, reprezentaciji i sportu, a sad se dogodilo to što se dogodilo?

IDA ŠTIMAC: Trenutno jesam razočarana, prvenstveno situacijom u kojoj sam se našla zbog okolnosti na koje nisam mogla utjecati. Žalim li što sam sam toliko toga dala skijanju? Nimalo. Skijanje je bio moj prioritet, posao ali prije svega nešto što sam voljela i živjela. Izgradilo me kao osobu, ispunilo neke snove i prije no što sam mislila. Naučilo me mnogim životnim lekcijama, disciplini, upornosti, pobjedama i porazima. Skijanje mi je puno više toga dalo nego oduzelo. Sve što danas jesam osim roditeljima, dugujem sportu.

NET.HR: I što sad, skijanje je skup sport?

IDA ŠTIMAC: Skijanje je izuzetno skup sport i bez podrške reprezentacije to je doista teško. Moram si uzeti vremena, pustiti emocije da se slegnu i dobro razmisliti što i kako dalje. Ne želim ništa reći prije nego odlučim sama sa sobom, vjerujem da će ljudi to razumjeti.

‘Obitelj mi je najveća podrška’

NET.HR: Tko vam je najveća podrška u ovoj situaciji, kao i u životu, i što ostali kažu na ovakav rasplet?

IDA ŠTIMAC: Najveća podrška mi je obitelj i to je u teškim životnim situacijama uvijek tako. Sretna sam što su uvijek tu kad ih trebam i sigurna sam da će mi ponajviše roditelji pomoći da se ponovo postavim na noge. Prijatelji se također poznaju u nevolji i presretna sam da su tu, sada više nego ikada.

NET.HR: Jeste li se čuli s ostalim članovima reprezentacije?

IDA ŠTIMAC: S nekima jesam, a neki se (još) nisu oglasili. Često se čujem s Vidovićem jer nas je zadesila ista sudbina pa se možemo poistovjetiti. Čula sam se s mnogim bivšim reprezentativcima koji su svojedobno bili u ‘mojim cipelama’ i oni imaju puno dobrih savjeta. Svi koji su mi se javili imaju lijepe riječi podrške i hvala im na tome.

NET.HR: Zamjerate li kome zbog izbacivanja iz reprezentacije, zbog toga što je sve ovako ispalo?

IDA ŠTIMAC: Ne. Ne želim analizirati, kriviti i nikoga prozivati. Treba biti pošten, zahvaliti na svemu i što prije pronaći svoj put, bez obzira hoće li me odvesti u poznate ili neke potpuno nove vode.