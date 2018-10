IMA SVJETSKU MEDALJU, ALI NE I MJESTO U REPREZENTACIJI: ‘Otpisan sam davno, nemam trenera i nemam nikakvu podršku’

‘U Savezu su smatrali da nisam postigao rezultate koji su odgovarajući i da više nema mjesta u reprezentaciji za mene’

Pet puta je u karijeri Natko Zrnčić-Dim zauzeo mjesto među najboljom trojicom na završetku utrke, točnije četiri je puta bio treći, jednom je zauzeo drugo mjesto, iza Ivice Kostelića, sve u kombinaciji ili superkombinaciji. Godine 2009. stavio je oko vrata brončanu medalju sa Svjetskog prvenstva u Val-d’Isèreu, a danas je taj 32-godišnjak daleko od reprezentacije iz koje je, potvrdio je Večernjem listu, izbačen.

Teško je to prihvatio

“Zbilo se to još u travnju. Smatrali su da nisam postigao rezultate koji su odgovarajući i da više nema mjesta u reprezentaciji za mene. Da više ne zaslužujem financijsku podršku Saveza. Prihvatio sam teško jer znam koliko sam dao i uložio, a znam i da nemamo skijaša na razbacivanje da otkazujemo bilo kome. Nosim se s tim tako da i dalje treniram i trudim se nastaviti karijeru”, kaže Zrnčić-Dim koji se uoči nove sezone priprema u Litvi jer ondje postoji skijaška dvorana koja je ‘neusporedivo povoljnija nego ona u Njemačkoj’.

“Nemam trenera i nemam nikakvu podršku, odnosno nekoga tko bi mi pomagao. I zato tražim sponzore. Nije da mi Savez neće uskočiti u nekim stvarima, no poznato je koliko to sve skupa stoji”, nastavlja priznajući da je riječ o svoti koja premašuje 50,000 eura.

“To je najmanje. Povrh toga moraš još i platiti trenera”, veli, a trenera sad nema jer ga nema ‘od čega angažirati’.

Nada se odlasku na SP

Kaže da trenira sa reprezentacijom kao samostalni član, ali i da se nada nastupu na Svjetskom prvenstvu. Medalja bi, siguran je, bilo nešto što ne bi prošlo nezapaženo pa bi i unatoč 32 godine, nada se, ona njemu ponovno otvorila vrata izabrane skijaške vrste.

“Ja mislim da sam ja otpisan davno prije, onda kada sam ostao s jednim trenerom jer u takvim okolnostima nisam imao izgleda da napredujem. Ovo je samo sljedeći korak koji se dogodio, a sada će bez trenera to biti puno teže. Sigurno da me neki vrhunski rezultat može vratiti u ekipu, no to će sada biti znatno teže nego prije”, siguran je Zrnčić-Dim.