HIRSCHER I SHIFFRIN UZELI MALE KRISTALNE GLOBUSE: Američka skijašica slavila 56. put u karijeri

Za vodeću skijašicu Svjetskog kupa Mikaelu Shiffrin to je bila 14. ovosezonska pobjeda

Na paralelnom slalomu Svjetskog kupa, održanom u utorak u Stockholmu, pobijedili su Amerikanka Mikaela Shiffrin u ženskoj, te Švicarac Ramon Zenhäusern u muškoj konkurenciji.

Shiffrin je u finalu bila bolja od Nijemice Christine Geiger, dok je u utrci za treće mjesto Šveđanka Anna Swenn-Larsson svladala sunarodnjakinju Fridu Hansdotter.

Mali kristalni globus je u rukama

Za vodeću skijašicu Svjetskog kupa Mikaelu Shiffrin to je bila 14. ovosezonska pobjeda, te 56. u karijeri. Ujedno, američka skijašica je osigurala mali kristalni globus u slalomu iako su ostale još dvije slalomske utrke do kraja sezone.

U muškoj konkurenciji u finalu je Švicarac Ramon Zenhäusern bio brži od Šveđanina Andrea Myhrera, dok je u borbi za treće mjesto Austrijanac Marco Schwarz bio bolji od Švicarca Daniela Yula.

Šest naslov za Hirschera

Najbolji skijaš današnjice Austrijanac Marcel Hirscher, koji je na putu da osvoji osmi uzastopni naslov ukupnog pobjednika Svjetskog kupa, u Stockholmu se nije iskazao, ispao je u četvrtfinalu te je završio na osmom mjestu. No, i to mu je bilo dovoljno da osigura mali kristalni globus u slalomu dvije utrke prije kraja sezone. To mu je ukupno šesti naslov najboljeg slalomaša u Svjetskom kupu, a isto toliko ima i Mikaela Shiffrin.

Ukupni poredak:

1. Marcel Hirscher (AUT) 1248 bodova

2. Alexis Pinturault (FRA) 768

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 693

4. Dominik Paris (ITA) 550

5. Vincent Kriechmayr (AUT) 515

6. Beat Feuz (ŠVI) 513

Slalom:

1. Marcel Hirscher (AUT) 708 bodova – osigurao mali globus

2. Daniel Yule (ŠVI) 446

3. Clement Noel (FRA) 419

4. Henrik Kristoffersen (NOR) 391

5. Alexis Pinturault (FRA) 385

Ukupni poredak:

1. Mikaela Shiffrin (SAD) 1794 boda

2. Petra Vlhova (SLK) 1075

3. Wendy Holdener (ŠVI) 783

4. Nicole Schmidhofer (AUT) 617

5. Ragnhild Mowinckel (NOR) 607

Slalom:

1. Mikaela Shiffrin (SAD) 960 bodova – osigurala mali globus

2. Petra Vlhova (SLK) 757

3. Wendy Holdener (ŠVI) 521

4. Frida Hansdotter (ŠVE) 398

5. Anna Swenn-Larsson (ŠVE) 396