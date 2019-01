SKANDALOZAN ISTUP LINA ČERVARA DOBIO NOVU DIMENZIJU: Hoće li policija ispitati izbornika zbog nevjerojatnog priznanja?

Rukometni izbornik obrušio se na novinare poslije pobjede nad Francuskom.

“Pobijedili smo europskog i svjetskog prvaka, ponosan sam na svoje dečke. Želim se zahvaliti svima, ali isto tako želim nešto kazati. Moram to podijeliti s hrvatskom javnosti. Dva posljednja dana sam prošao jadno, Kušelj iz Jutarnjeg lista ponizio me kao da sam pseto, to je jadno. Je li to politika te medijske kuće gospođe Hanžeković? Ovako me poniziti, staviti me na najgoru kariku. Kako možete njega trpjeti, on pumpa glavu ljudima, i to glupostima. Zvao me čovjek koji ga je istamburao u jednom stanu, rekao je za njega da je loš čovjek. On uživa da me uništi….”

LINO SIPAO ŽUČ KAO NIKAD PRIJE: ‘On me ponizio kao da sam pseto. Uživa me uništiti. Neka svi znaju što mi se radi…’

Razgovarao s napadačem

Tim se riječima, među ostalim, izbornik rukometne reprezentacije Lino Červar obračunao s novinarom koji je kritički pisao o njemu. Ono što je u ovom ispadu posebno zapelo za oko je činjenica da je izbornik javno priznao komunikaciju sa, za sada, policiji nepoznatim napadačem na novinara. To je naravno izazvalo reakcije jer on nije pronađen, a u svom odgovoru to je napomenuo i prozvani novinar Jutarnjeg lista.

“Kada ste me već naumili pet minuta javno cipelariti na televiziji, kada ste odlučili diskretno pozvati nekog odvažnijeg pripadnika rulje da me presretne u mraku i nauči pameti, kada ste usput pozvali i članicu Uprave i vlasnicu Hanza Medije da mi se zahvali na suradnji, minimum bontona nalagao bi da mi onda barem naučite prezime. Kao što bi bolji običaji nalagali da policiji prijavite identitet ili barem telefonski broj tog hrabriše koji me je ‘natamburao’ i o tome s vama kasnije dijelio iskustva”, poručio mu je Dražen Krušelj.

Je li se izbornik rukomentne reprezentacije uživo na TV-u pohvalio da je u kontaktu s čovjekom koji je navodno pretukao novinara? #LUDOLINO — Gordan Duhaček (@Prajdizan) January 23, 2019