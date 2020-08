SKANDAL U ŠKOTSKOM NOGOMETU: Prekida se sezona jer je jedan nogometaš Celtica prekršio pravila karantene?

Škotska vlada je upozorila u utorak da bi mogla prekinuti novu nogometnu sezonu nakon što je branič Celtica Boli Bolingoli prekršio pravila karantene.

VEĆ DUGO NISMO VIDJELI NEŠTO OVAKO BIZARNO: Sin trenera Barcelone otišao na ranč i pitao krave hoće li njegov otac osvojiti Ligu prvaka

Bolingoli (25), koji je igrao na utakmici Celtica i Kilmarnocka (1-1) u nedjelju, nije bio u karanteni nakon što se vratio iz Španjolske.

Belgijanac se ispričao, kazavši kako je kriv jer je pogrešno procijenio, a Celtic je potvrdio da će provesti istragu.

SCOTTISH PREMIERSHIP

LATEST@CelticFC launch investigation after left-back Boli Bolingoli travelled to Spain before Sunday’s game v @KilmarnockFC, breaking UK & Scottish Government quarantine laws

More on @SkySportsNews and https://t.co/765QgBcmRi

— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) August 10, 2020