SKANDAL U ITALIJI: Na naslovnici tabloida osvanula stražnjica Tottijeve maloljetne kćeri, osude stižu sa svih strana

Nell'ultimo numero di Gente, storico «settimanale di politica, attualità e cultura», la direttrice Monica Mosca ha deciso di pubblicare in copertina le fotografie di Chanel Totti, la figlia tredicenne di Francesco e Ilary Blasi, in modo da offrirne il lato B (la fotografia è stata sfocata da me, l'originale nasconde solo gli occhi della bambina). Foto esclusive strilla la copertina, come a dire: qui è dove potete ammirare il fondoschiena di una minorenne, capace di sollazzare gli istinti più bassi, esattamente come la madre. È anche grazie a comportamenti come questi se l'editoria italiana ha queste difficoltà a uscire dal pantano nel quale è intrappolata. #24agosto #24agosto2020 #giornalismo #giornali #giornalista #giornale #giornalisti #cronaca #informazione #informazionelibera #francescototti #ilaryblasi #totti #chaneltotti