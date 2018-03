SKANDAL POTRESA SRBIJU! Igrač zaprijetio izborniku: ‘Strašno sam se uplašio, evo još se tresem’

Međusobne svađe na relaciji izbornik-igrači završile su Cvetkovićevim otkazom.

Potpuni kaos vlada u srpskom rukometu nakon neuspjeha na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj. Sada već bivši izbornik Jovica Cvetković žestoko je u izvještaju Rukometnom savezu Srbije napao igrače te ih je optužio za tulumarenje i opijanje po Zagrebu.

Među njima našlo se i ime Petra Nenadića, najboljeg pojedinca te reprezentacije. Nakon što su izmijenili međusobne optužbe, što je rezultiralo smjenom izbornika, mislilo se da je stvar završena, no Cvetković je sada otkrio za Srpski telegraf da mu je Nenadić slao prijeteće poruke.

“Vodi dobro računa o tome što govoriš jer mi znamo puno više o tebi nego što ti misliš. Nemoj lagati da smo izlazili i prati svoje neznanje i konzumiranje alkohola. Srami se, u svojim godinama tako lagat”, navodno je Nenadić poručio Cvetkoviću.

Trese se od straha

Bivši izbornik dodao je i da igrač nije niti želio igrati za Srbiju u Hrvatskoj.

“Njega su mimo mene nagovarali da igra za reprezentaciju na Euru. Nisam uopće iznenađen što mi je to poslao iako sam šokiran što je do toga došlo. To nema veze s rukometom i sportom. Tako mi vraća moje rukometno dijete. Strašno sam se uplašio. Evo još uvijek se tresem”, izjavio je Cvetković za spomenuti dnevni list.

U svom obraćanju na odlasku s kormila reprezentacije, javlja Balkan Handball, Cvetković nije štedio riječi. Prije dva dana tako je odgovorio i na optužbe o pijanstvu.

Bruka i sramota

“Mislim da ne treba opraštati takve prekršaje koji su pravili pojedini igrači u kvalifikacijama. To su radili i prije mene. Osjetili smo da smo taoci nekolicine igrača. Imao sam 10 debitanata u Hrvatskoj, a to je opasnost da kroz pripreme i toleriranje nekih stvari, dolazimo u situaciju da ih odgajamo na isti način. Od 28 igrača, sedmorica su otkazali dolazak na pripreme. Ništa nam nije bilo omogućeno u pripremama za Hrvatsku. Sve ovo je naslijeđeno stanje. Nisam bio u situaciji stvarati reprezentaciju kao do 2009., već da je sastavljam od igrača koji nikada nisu bili nositelji igre. Nedisciplina i ponašanje koje su pokazali govori da su imali zaleđenu u nekome u Savezu”, započeo je Cvetković.

“Ono što se dešavalo na EP je bruka i sramota koje se nikada ranije nije dogodila. Igrao sam rukomet, bili smo ponekad nedisciplinirani kao generacija, ali nikada se nije dogodilo da igrači idu po kafićima tijekom velikog natjecanja i da rezerviraju karte za povratak kući, a prvenstvo još nije gotovo. Očigledno sam zabio prst u oko nekome, nekim navikama. Jedini način je da se očistimo i počnemo stvarati. Stvorio sam reprezentaciju koja je osvojila medalju, osvojio Mediteranske igre, stvorio nositelje igre…”, poručio je pa se osvrnuo na optužbe o pijanstvu.

O pijanstvu

“Bili smo Nenadićevi taoci. Možda sam bio pijan, ali od muke. Umirao sam na terenu, od kava i cigareta. Onaj tko me je vidio ikada pijanog, na jednom treningu, na utakmici, neka dokaže i nikada se više neću baviti rukometom. Ako sam ikada bio pripit i pijan. Nikada u životu. Bio sam pijan kada sam stvarao ovog Nenadića, izvlačio da bi se afirmirao kao igrač, i tog Šešuma, što je sjedio na klupi u Veszpremu kada sam ga zvao u reprezentaciju. Volio bih da ovi što su pisali u novinama da se predstave imenom i prezimenom. Stvarao sam kao što sam stvarao u svojoj kući. To su moja djeca, svi fakultetski obrazovani. I danas, i uvijek sam odgovoran rukometu. Bilo je teško. Izdržao sam sve ovo. Ovisan sam o rukometu. Moji ste suci i moji krvnici. Ljudi koji su nas čuvali u Zagrebu rekli su poimenice. Htio sam ih potjerati, da izađem sa sedam igrača protiv Bjelorusa. Predsjednik je rekao ‘ne’. Odavde je procurio taj izvještaj u medije, ne od mene. Sve sam radio zbog vas, igrača, rukometa… Odlučujete o sudbini rukometa, ne o meni. Ne povlačim se, znam da sam radio prave stvari. Ne povlačim se ni jednog momenta, pa ni sada”, završio je Cvetković, ali to ga izlaganje nije spasilo.