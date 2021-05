SKANDAL NAD SKANDALIMA U NAJJAČOJ BORBI PFL-A: Legendarni Werdum doživio težak nokaut nakon nevjerojatnog sudačkog propusta

Werdum je izgubio od Renana Ferreire već u prvoj rundi i to tehničkim nokautom

Na istoj PFL-ovoj priredbi na kojoj je najbolji hrvatski MMA teškaš, Ante Delije, doživio težak nokaut, poražen je i legendarni brazilski majstor mješovite borbe, Fabrizio Werdum.

Werdum je izgubio od Renana Ferreire već u prvoj rundi i to tehničkim nokautom. Međutim, ovaj meč obilježio je i jedan ogroman propust suca. Naime, Werdum je borbu trebao dobiti nekoliko trenutaka ranije.

Werdum je počeo gušiti sunarodnjaka, a na snimci se vidi kako je Ferreira vjerojatno počeo tapkati po Werdumovu ramenu. Sudac to nije vidio i borba je nastavljena te je nešto kasnije Ferreira pobijedio.

Fabricio Werdum (@FabricioWerdum) files appeal following controversial loss to Renan Ferreira at PFL 3 👇🏼 #pflmma #MMA https://t.co/91IZHqfqsp — bjpenndotcom (@bjpenndotcom) May 7, 2021

“Ja se borim 23 godine. Ne želim ništa reći Ferreiri, ali on zna da je tapkao i to nije pošteno. Kad protivnik tapka, to se mora poštivati”, komentirao je Werdum nakon borbe.

