Najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković, koji je diskvalificiran s US Opena jer je u susretu 4. kola protiv Španjolca Pabla Carrena nenamjerno lopticom napucao linijsku sutkinju, putem društvenih se mreža ispričao kako sutkinji tako i organizatorima.

“Čitava ova situacija ostavila je u meni osjećaj tuge i praznine… Hvala Bogu da se ona osjeća dobro. Izuzetno mi je žao što sam joj prouzročio toliki stres. Tako nenamjerno. Tako pogrešno. Što se diskvalifikacije tiče, moram poraditi na tome da moje razočaranje pretvorim u lekciju za svoj rast kako igrački tako i ljudski. Ispričavam se organizatorima turnira kao i svima koji su povezani s mojim ponašanjem”, objavio je Đoković putem Instagrama.

Isprika mu, međutim, nije previše pomogla jer zbog nepromišljenog poteza trpi dosta napad od strane svojih kritičara. Jedan od njih je i američki novinar Ben Rothenberg, koji piše za slavni NY Times.

This amusingly crappy video is all I can find, a but a reminder that Novak Djokovic narrowly avoided a default for striking a line judge with his racket at 2016 French Open because of fast footwork by the line judge.

Pattern of recklessness. #USOpenpic.twitter.com/JVirYWICrw

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) September 6, 2020