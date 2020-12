U ovom trenutku najviše što želim je zaigrati opet s Messijem. Želim igrati s njim. Ako želi, prepustit ću mu i moju poziciju. Sljedeće sezone mi moramo igrati zajedno, to je sigurno

MESSI PROGOVORIO O BUDUĆNOSTI I ODGOVORIO NA PITANJE HOĆE LI NAPUSTITI BARCU: ‘Oduvijek mi je san igrati u toj ligi’

Ta Neymarova izjava posije pobjede protiv Manchester Uniteda u Ligi prvaka početkom mjeseca snažno je odjeknula u sportskoj javnosti. Lionel Messi osvrnuo se na nju tijekom intervjua kojeg je dao Jordiju Evoli za La Sextu.

Leo Messi to La Sexta: “I’m not negotiating as a free agent with any club. As I said, I have nothing clear until the end of the season. Let's see how we do this season and what happens. Neymar? Bringing Neymar back to Barça would be so expensive…”. 🔴🇦🇷 @delbarriotv

