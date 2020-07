Legdenda se tada nije proslavila, ali je od tada dosta poradio na svom engleskom

Ne postoji vjerojatno nogometni zaljubljenik na ovim prostorima koji se ne sjeća legendarnog intervjua Bake Sliškovića na engleskom jeziku nakon utakmice Zrinjski-Maccabi. Poznat po humoru uvijek se spreman našaliti na svoj račun.

“Bilo je zafrkancije oko toga i ima dan danas. Kad pročitam neku moju izjavu, tamo često naiđem na komentar ‘Aj tinks’ i takve stvari. Ako se ljudi ne znaju zezati na svoj račun ne znaju se zezati i na račun drugoga. To je bilo u Izraelu… Igrao sam sedam godina u Francuskoj i dvije u Italiji. U tom trenutku sam govorio ta dva jezika. Nije mi bilo potrebe da uopće koristim engleski. Vratio sam se u Hrvatsku u Dragovoljac i koristio hrvatski. Isto je bilo kad sam se vratio u Mostar. Nije bilo potrebe za engleskim. Govorio sam samo osnove kao ‘How are you? Thank you’ i to je sve što sam znao…”, rekao je Baka za A1 Nogometni Podcast.

“E sad dođe ti novinar i želi intervju nakon utakmice. Ja mu govorim možemo na francuskom. On meni da ne zna nitko od njih francuski. Ja mu kažem možemo na talijanskom, a on meni da ne zna nitko od njih talijanski. E sad, mogao sam reći ne znate francuski, ne znate talijanski, onda nećemo napraviti intervju i gotovo. Mogao sam to reći i ne bi se dogodio gaf da ispadnem neznalica kao što sam u tom trenutku bio. Ali izađem u susret ljudima i pristanem saslušati pitanja i odgovoriti koliko sam tada mogao odgovoriti s nekim engleskim. I naravno od toga ispadnu skečevi”, dodao je i otkrio da je u međuvremenu uspio savladati taj jezik.

“Vremenom te život svugdje odvede pa sam ga morao naučiti, pogotovo sportske termine…. Kako sam sada mogao u Hong Kongu voditi sastavke nego na engleskom. Kako sam mogao svoje emocije prikazati igračima na sastanku. Sad ga znam govoriti. Pogotovo nogometnu terminologiju, ali u tom trenutku nisam znao. Šta ja mogu”, završio je.