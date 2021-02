Hrvatski centar Ivica Zubac ostvario je odličan učinak od 10 koševa (šut za dva 3-8, slobodna bacanja 4-4), 16 skokova, jedne asistwncije, dvije osvojene lopte i tri blokade ušavši s klupe u 121-99 gostujućoj pobjedi Los Angeles Clippersa protiv Cleveland Cavaliersa.

Zubac je protiv Cavsa ostvario svoj četvrti double-double ove sezone. Na parketu je proveo 28 minuta, ubacio 10 koševa (šut za dva 3-8, slobodna bacanja 4-4), uz 16 skokova, 1 asistenciju, 2 osvojene lopte i 3 blokade skokova.

Paul George (36 PTS) catches fire from deep (8-9 3PM) in the @LAClippers road win.

Kawhi Leonard: 24 PTS

Ivica Zubac: 10 PTS, 16 REB, 3 BLK

Collin Sexton: 27 PTS pic.twitter.com/vjiOLNF0PB

— NBA (@NBA) February 4, 2021