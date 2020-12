SJAJNI REZULTATI MLADIH HRVATSKIH GIMNASTIČARA: Rabić peti, a Žugec četvrti junior u Europi

Juniorska finala održala su se zadnjeg dana Europskog prvenstva u Mersinu

Posljednji dan Europskog prvenstva u Mersinu startao je s juniorskim finalima gdje je Hrvatska imala dvojicu predstavnika na konju s hvataljkama, a nastaviti će se od 13 sati po hrvatskom vremenu kada u lov na seniorske medalje kreću Aurel Benović (tlo), Tin Srbić (preča), Robert Seligman i Filip Ude (konj s hvataljkama).

Mateo Žugec, 18-godišnji Varaždinac, član GK Vindije i „učenik“ trenera Emila Šanjeka, na juniorskom EP-u 2018. bio je šesti, na prošlogodišnjem Svjetskom juniorskom prvenstvu zauzeo je 5. mjesto, a sada se još za jedan korak približio postolju. Dobio je ocjenu 13,100 za četvrto mjesto.

‘Znam da moram biti zadovoljan’

“Činjenica je da sam 4. u Europi, ali nisam baš zadovoljan. Vježba je bila čista sve do samoga kraja gdje sam napravio dvije greške i to me stajalo medalje, čak i srebra. Ali, sve u svemu, kakva mi je ruka bila, a imao sam jako puno problema sa zglobom, ovo je još i dobro. Na zagrijavanju su me obje ruke boljele, grčilo me, mislio sam da uopće neću moći napraviti niti jedan element, a pogotovo ne cijelu vježbu. Ali, izbacio sam to sve iz glave, rekao si ‘što bude bit će’ i evo, 4. sam na kraju. Znam da moram biti zadovoljan, ali treba mi još malo vremena da se ohladim“, rekao je nakon finala Mateo.

Liam Rabić (ZTD Hrvatski Sokol), još jedan biser potekao iz „tvornice“ trenera Lucijana Krcea koji je stvorio svjetskog prvaka Tina Srbića, u četvrtak je u Mersinu proslavio 17. rođendan, a ovo finale, njegovo prvo europsko, poželio si je za poklon. Na kraju je došlo i peto mjesto s ocjenom 13,066.

„Zadovoljan sam zato što sam dao maksimum od sebe, mislim da sam napravio najčišće što sam mogao. Očekivao sam možda mrvicu veću ocjenu, ali i s ovime sam isto zadovoljan. Nemam nikakvih primjedbi. Nakon ovoga me sada čeka puno rada na novim elementima i zapravo samo jako, jako puno treninga“, poručio je Liam.

Juniorski prvak Europe na konju s hvataljkama je Ukrajinac Ilja Kovtun, a naše nove juniorske brojke nakon Mersina glase – 15 finala na EP-ima od osnutka Hrvatske do danas i 2 osvojene medalje.