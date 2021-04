Hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović zabio je 18 koševa u pobjedi Utah Jazza protiv Chicago Bullsa 113-106, dok je Dario Šarić ubacio 11 koševa u slavlju Phoenix Sunsa protiv Oklahoma City Thundera 140-103.

Pobjedom protiv Chicaga 113-106, košarkaši Utaha upisali su 21. uzastopnu pobjedu na parketu svoje Vivint Smart Home Arene što je novi klupski rekord.

Jazzeri su otvorili godinu domaćim porazom od Phoenixa 95-106, a potom nanizali 21 domaću pobjedu. Dosadašnji rekord od 20 pobjeda u nizu ostvarili su u sezoni 1997/98. te na početku 1999. godine.

“Mislim da smo odradili dobar posao. Bili smo efikasni u napadu, ali imali smo i dobrih dionica u napadu,” kazao je trener Quin Snyder.

Domaćin je slavio pred 5.540 navijača, a momčad je do pobjede vukao Donovan Mitchell koji se vratio u sastav nakon što je zbog obiteljskih razloga propustio posljednju utakmicu. Zabio je 26 koševa, uz pet asistencija. Rudy Gobert je zabio 19 koševa uz 13 skokova, dok je Bojan Bogdanović za 33 minuta zabio 18 koševa uz 8-15 šut iz igre pri čemu je za trice gađao 1-4. Dodao je i osam skokova, te po jednu asistenciju i izgubljenu loptu.

Kod Bullsa najefikasniji su bili Thaddeus Young sa 25 koševa i sedam skokova, te Zach LaVine sa 23 koša.

Phoenix Sunsi su uvjerljivo slavili protiv Oklahoma City Thundera sa 140-103. Sunsi su već nakon prve četvrtine imali nevjerojatnih 30 koševa viška (43-13).

“Nije važno s koliko smo razlike pobijedili sa 30 ili košem razlike. Jednostavno volim pobjeđivati i želim naviknuti momčad na pobjede,” kazao je trener Sunsa Monty Williams.

🔥Dario’s 500th career three-pointer!

He’s the 3rd-fastest player to total both 2,000 rebounds and 500 three-pointers behind only Paul Pierce and Paul George. pic.twitter.com/WNtSlXP4O0

— Phoenix Suns (@Suns) April 3, 2021