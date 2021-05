SITUACIJA KOJU VIDIMO RIJEĐE OD HALLEYJEVA KOMETA: Liverpool pobijedio WBA golčinom vratara Alissona u zadnjim sekundama

Liverpool dva kola prije kraja ima bod manje od Chelsea na četvrtom mjestu

Pogotkom vratara Alissona Beckera u petoj minuti sudačke nadoknade Liverpool je na gostovanju pobijedio WBA sa 2-1 ostvarivši važnu pobjedu u borbi za plasman u Ligu prvaka.

Liverpool dva kola prije kraja ima bod manje od Chelsea na četvrtom mjestu, dok trećeplasirani Leicester City ima tri boda više.

Brazilac je tako postao prvi vratar u povijesti “Redsa” koji je postigao pogodak u službenom susretu.

WBA, koji je siguran putnik u niži rang natjecanja, poveo je u 15. minuti golom Hala Robson-Kanu, a izjednačio je Mohamed Salah u 33. minuti.

Liverpool je u nastavku susreta jurio po drugi gol, no domaćin je sve do posljednjih sekundi držao remi. No, u petoj minuti nadoknade Alisson je nakon ubačaja iz kornera zabio za pobjedu gostiju.

Zanimljiv je podatak kako je Liverpool zabio 38. pobjedničkih golova u sudačkoj nadoknadi u Premier ligi, 13 više od bilo kojeg drugog kluba.

Ranije danas Crystal Palace je pobijedio Aston Villu sa 3-2, dok je Tottenhama pobijedio Wolverhampton sa 2-0.

Na ljestvici vodi Manchester City sa 83 boda, ispred Manchester Uniteda (70), Leicestera (66) i Chelsea (64). Liverpool je peti sa 63 boda.

Fulham, WBA i Sheff United su već ranije ostali bez izgleda za spas.