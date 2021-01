SINOĆ JE PAO NAJLJEPŠI GOL OVE GODINE: Rakitić i društvo izveli su čudesnu akciju koja podsjeća na Pepovu Barcu iz najboljih dana

Nogometaši Seville izborili su četvrtfinale španjolskog Kupa kralja u srijedu, a u strijelce se upisao i Ivan Rakitić.

[VIDEO] FANTASTIČAN POGODAK IVANA RAKITIĆA: Rijetkim igračima bi ovako nešto palo na pamet

Sevilla je kod kuće s 3-0 nadigrala Valenciju, a zadnji pogodak bio je djelo bivšeg Vatrenog. Za prva dva zaslužan je Nizozemac Luuk De Jong. A drugi od njih, onaj iz 33. minute stigao je nakon fenomenalne akcije u kojoj je sudjelovalo svih 11 Sevillinih igrača i kojoj su igrači izmijenili 37 dodavanja prije nego što je lopta završila u mreži.

Tiki-taka u najboljem izdanju, mnogi će poklonici Barcelone iz vremena Pepa Guardiole sigurno pomisliti kada ovdje pogledaju čudesnu akciju.

37 – Luuk de Jong’s 🇳🇱 second goal for @SevillaFC_ENG against Valencia in #CopadelRey came after a sequence of 37 passes and involved all 11 players, the most in the build-up to any goal by a LaLiga team this season in all competitions. Tiki-taka. pic.twitter.com/9FNFpb1tLu

— OptaJose (@OptaJose) January 27, 2021