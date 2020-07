SINJSKI DIJAMANT BRILJIRA U NOVOM KLUBU: U Sloveniji se preporodio i vodi Olimpiju do naslova prvaka

On je s 22 postignuta pogotka najbolji strijelac slovenske Prve lige

Dvadesetdevetogidišnji hrvatski napadač Ante Vukušić, nekadašnji as splitskog Hajduka, trenutno igra za slovensku Olimpiju i u tom klubu briljira.

Vukušić je prije dva kola svojim golom odlčio derbi s Mariborom i doveo Olimpiju na korak do naslova prvaka, a u velikoj pobjedi od 7:3 nad Triglavom u 31. kolu slovenskog prvenstva postigao je hat-trick.

Tekma v Kranju se je končala z rezultatom 3:7.

On je zabijao u 12., 45. i 60. minuti i pomogao svojoj momčadi da zadrži prednost od četiri boda nad drugoplasiranim Celjem i trećim Mariborom na vrhu ljestvice.

Odlazak u Italiju

Vukušić je “dijete” Hajduka, ponikao je u tom klubu i njegov član bio do 2012. godine, kada je otišao u talijansku Pescaru.

U nedavnom intervjuu za Sportklub otkrio je kako nije htio otići iz Hajduka još dok je bio mlad, no morao je i sve je to rezultiralo dosta lošim periodom u njegovoj karijeri.

“Iskreno, ja nisam htio otići u Pescaru, ali tadašnji predsjednik Brbić mi je rekao da moram ići jer su u financijskim problemima. Bilo je natezanja, pa sam na kraju otišao u Italiju, tamo je bilo stvarno teško. Imate i primjer Petkovića i Rebića koji su isto bili u Italiji, pa su na kraju sazrili. Išao sam na trening tamo kao da me netko tjera, uopće nisam bio tamo zadovoljan”, rekao je Vukušić.

Pregovori o povratku

On se osvrnuo i na svoj bivši klub Hajduk i prokomentirao situaciju s Majstorom s mora.

“Pratim ih koliko stignem, dvije-tri utakmice sam pogledao. Hajduk se svake sezone bori za drugo mjesto, to mjesto donosi u LP i bit će velika borba. Žao mi je više što priliku ne dobivaju mlađi dečki. Svi mladi koji su bili kvalitetni su pomogli Hajduku. To je neka putanja i putokaz kako istrpiti. Kad sam bio u Njemačkoj, tad je bilo kontakta oko Hajduka. Nismo se uspjeli dogovoriti, malo sam se razočarao u to. Bio sam za opciju povratka u Split, nisam tražio neku nenormalnu plaću, htio sam samo igrati. Kad je trebalo meni pomoći, nije mi nitko pružio ruku spasa, a i ja sam žrtvovao svoju karijeru. Sad sam u Olimpiji i trenutno sam fokusiran na njih”, izjavio je.

Od 2012. on je nosio dresove čak šest klubova, a 2019. je stigao u Olimpiju u kojoj briljira.