SINJSKI DIJAMANT BEZ DLAKE NA JEZIKU: ‘Jednu stvar posebno zamjeram Hajduku, spasio sam ih, a evo kako su mi vratili’

Nakon nekoliko godina opet igra u sjajnoj formi

Nekadašnji Hajdukov napadač Ante Vukušić ove sezone briljira u ljubljanskoj Olimpiji. U 17 nastupa zabio je 14 golova i namjestio ih još pet. Nakon dugo vremena napokon je zadovoljan. Njegove dobre igre privukle su pažnju. Ističe kako ima raznih ponuda, lai da mu je dosta lutanja. U razgovoru za Dalmatinski portal prisjetio se pak 2012. kad aje otišao s Poljuda.

“Otišao sam kao kapetan. Spasio sam klub u najteže vrijeme. Nekad sam uno o otme razmišljao, sada više nemam vremena za to”, kazao je i naglasio kako nije bio za odlazak u Pescaru.

Morao otići

“Predsjednik Brbić je rekao da moram ići, da će klub propasti. Rekao sam: OK, ako je tako. Najveći sam navijač Hajduka, bio sam kapetan”, rekao je i naglasio što ga je u svemu tome posebno zaboljelo.

“Ja sam spasio klub, a meni kada je trebalo nitko me nije zvao. Poslije se vraćalo pet, šest igrača, a meni nitko nije mogao pružiti ruku spasa. To nisam dobio i to najviše zamjeram. Zna se tko je bio u to vrijeme na Poljudu prije dvije i pol godine. Uvjeren sam da bih mogao pomoći”, poručio je. Dodao je i kako i dalje prati situaciju u klubu.

“Vidim da je u Hajduku standardna situacija. Ispadanje iz Europe, hvata se Dinamo, ove godine teško mogu parirati ‘modrima’. Dinamo je puno jači igrački i financijski, ove sezone treba gledati kako se pojačati kako bi Hajduk bio konkurentan u kvalifikacijama za Ligu prvaka iduće sezone. Dinamo je prejak, u Ligi prvaka se nose sa Šahtarom i Atalantom, to su fenomenalni klubovi. Dinamo je dimenzija više za sve u HNL-u”, poručio je ‘sinjski dijamant’.