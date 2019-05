SINIŠA MIHAJLOVIĆ: ‘POLICAJAC ME VRIJEĐAO, REKAO MI JE DA SAM CIGANIN’: Otkrio svoju stranu sukoba

Epilog sukoba u Rimu

Bivši izbornik srpske nogometne reprezentacije, a sada strateg talijanskog prvoligaša Bologne, Siniša Mihajlović privukao je pozornost medija u srijedu kada je u Rimu išao pogledati finale Talijanskog kupa.

No, njegov posjet stadionu Olimpico u Rimu, gdje se igrala utakmica, nije prošao bez problema. Dok je išao prema stadionu, Mihajlovića je vrijeđao jedan navijač, na što je srpski trener krenuo prema njemu i pokušao se suočiti s njim. No, do fizičkog obračuna nije došlo jer su Mihajlovića zadržali policajci, a talijanski mediji pišu da su Mihajlovića tada isprovocirale rasističke uvrede. Barem se tada mislilo da se odvijao takav scenarij.

No sada je Mihajlović rekao svoju stranu priče, koja je prilično različita od onog što se pretpostavljalo. Mislilo se da je Mihajlovića isprovocirao navijač, ali zapravo se radilo o policajcu.

‘Policajac me uvrijedio’, otkrio je Mihajlović za Gazzettu dello Sport.

‘Već je dovoljno grozno čuti povike protivničkih navijača ‘Ciganine’ tijekom utakmice, a takve stvari neću dopustiti od policajca u uniformi. On treba osiguravati red i mir, a ne vrijeđati’, zakjučuje srpski trener.

Mihajlović radi u Italiji kao trener Bologne, momčadi koja se uoči zadnja dva kola nalazi na 13. mjestu ljestvice.