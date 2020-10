SIN MICHAELA SCHUMACHERA UBRZO DEBITIRA U FORMULI 1, OTKRIVENO I ZA KOJU ĆE MOMČAD VOZITI: ‘Znamo o čemu se razgovara…’

Savjetnik momčadi Red Bulla Helmut Marko uvjeren je da će 21-godišnji Mick Schumacher, sin legendarnog njemačkog vozača Michaela Schumachera, već od sljedeće sezone krenuti stopama slavnog oca i debitirati u formuli 1 za upravljačem Alfa Romea.

“Znamo koji su vozači na tržištu i koji se razgovori vode. Iz toga sam zaključio da će Mick Schumacher voziti Alfa Romeo uz Kimija Raikkonena. Mislim da je to odlična kombinacija”, izjavio je dobro obaviješteni Marko u programu televizije Sport1.

Mick Schumacher presenting Lewis Hamilton with one of his dad’s race helmets to commemorate his 91st win ❤️ pic.twitter.com/TuTifm18ph

Mick Schumacher se trenutačno natječe u formuli 2, vodeći je u ukupnom redoslijedu i vrlo blizu osvajanju naslova pobjednika. Marko je uvjeren da to pokazuje potencijal 21-godišnjeg Nijemca.

🚨 Mick Schumacher will be announced as Alfa Romeo driver for the 2021 season this Friday, before FP1. His teammate will be Kimi Raikkonen and a one-year contract for both drivers is ready.

[ Spanish Sources ] pic.twitter.com/85gFjcFYmd

— Alfa Romeo F1 Team (@AlfaRomeoF1Fan) October 7, 2020