Sedamnaestogodišnji Roko Šimić, sin legendarnog hrvatskog nogometaša Darija Šimića, trenutno je član hrvatskog prvoligaša Lokomotive.

LOKOMOTIVA RAZBILA VARAŽDIN U DERBIJU ZAČELJA: Sin legendarnog Vatrenog zabio dva gola

Mladi Roko je u posljednjoj utakmici za Lokomotivu, pobjedi nad Varaždinom 4:0, postigao dva pogotka i tako postoji najmađi strijelac svojeg kluba u povijesti.

Finally!

Lokomotva striker 🇭🇷 Roko Šimić (17) finally scores his first Prva HNL goal after 16 apps!

And a brace on top of that!

Came on in the 68th min, managed to get a penalty & convert it.

Moments later he scored his 2nd with a beautiful low-driven shot outside the box. pic.twitter.com/TuccH0TX2w

— Croatian Scout (@CroatianScout2) April 21, 2021