SIN LEGENDARNOG BATISTUTE RADI U FOTOKOPIRAONICI: Slavni Argentinac objasnio zašto i oduševio svijet

Legendarni argentinski nogometaš Gabriel Omar Batistuta, poznat kao ‘Batigol’, jedan je od najboljih napadača u povijesti nogometa.

Batistuta je legenda talijanskog prvoligaša Fiorentine, u čijem je dresu postigao 152 gola u prvenstvu, po čemu je klupski rekorder, a u dresu reprezentacije zabio je 54 pogotka u 77 utakmica, što je bio rekord dok ga nije pretekao Lionel Messi 2016. godine.

Sada 52-godišnji Argentinac umirovio se već davne 2005. godine, a u petak je jednom svojom izjavom oduševio svijet.

‘Mogao sam mu ja kupiti auto…’

Batistuta ima četiri sina, a nakon što se otkrilo da jedan od njih, 20-godišnji Joaquin, radi u fotokopiraonici tamošnje medije je zanimalo kako je to moguće s obzirom da je on u karijeri zaradio jako puno novca.

“Mogao sam mu kupiti automobil, on bi se onda u njemu vozio, a ljudi bi mu se divili. No, taj auto ne bi bio rezultat onoga što je zaradio, ne bi bio stvarno njegov. Ovako, kada radi kao svi normalni ljudi, samo na taj način kada je naučio da potroši samo ono što sam zaradi, mogu mu pružiti dostojanstvo. Kada će voziti automobil, kupit će ga od novca koji je sam zaradio. Neće biti moguće usporediti to zadovoljstvo, koje će tada osjećati, s bilo kojim skupim poklonom kojega bu dobio”, objasnio je legendarni Batistuta.