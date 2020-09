SIN AMERIČKE NBA LEGENDE POTPISAO ZA CRNOGORSKI MORNAR: 202 cm visoko krilo u Bar dolazi sa sveučilišta Duke

Američki košarkaš Justin Robinson (24), sin NBA legende Davida Robinsona, novi je igrač Mornara iz Bara, objavio je crnogorski klub. Justin Robinson, 202 cm visoko krilo, u Bar dolazi sa sveučilišta Duke.

Kod legendarnog Mikea Krzyzewskog imao je epizodnu utakmicu s prosjekom od 2.8 koševa i 1.5 skokova za 6.8 minuta po utakmici.

Justin Robinson sin je legendarnog Davida Robinsona koji je u dresu San Antonio Spursa osvojio dvije NBA titule, te bio MVP NBA lige 1995. godine. Osvojiio je i dva olimpijska zlata (1992, 1996).

Čuveni “Admiral” cijelu je karijeru proveo u dresu Spursa, a sa Timom Duncanom je činio jedan od najboljih centarskih tandema u povijesti košarke.

Justin Robinson, son of Hall of Fame center David Robinson, turns pro in Europe with Mornar Barhttps://t.co/0YPdcXU4iU

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 18, 2020