ŠIMUNIĆ NIMALO NE BRINE O DALIĆEVIM IZABRANICIMA: ‘Tko god bude išao, taj je zaslužio, uopće ne treba sumnjati’

“Treba pustiti izbornika i stožer da rade, igrače maksimalno podržavati i koncentrirati se na prvu utakmicu protiv Nigerije”, kaže Joe

Josip Šimunić nedavno je napunio 40 godina, a u razgovoru za SN otkrio je kako će putovati na Svjetsko prvenstvo u Rusiju, ali samo u ulozi navijača. Član stručnog stožera izbornika Dalića sigurno neće biti:

“Ovo će biti drugačiji je osjećaj, nije lako s tribine gledati igrače s kojima si donedavno igrao i živio, ali bit će to zanimljivo iskustvo. Pamtim onaj osjećaj kad dođeš tamo i tek tada shvatiš da je to najveći turnir što postoji na svijetu. Vidiš po igračima, navijačima, stadionima, medijima… da je to nešto posebno, neusporedivo. I trebaš samo uživati u tome, predstavljaš svoju državu i daješ sve od sebe, jer želiš da ljudi koji te gledaju i bodre budu sretni”, rekao je Joe koji se nada kako bi jednog dana mogao postati trener:

‘Najviše nam treba mirnoća’

“Došao sam do UEFA Pro licence, imam još tri semestra, ako sve prođe po planu, za godinu dana trebao bih imati licencu u džepu. A onda bih volio raditi kao trener, barem probati. Nedavno sam pričao s Igorom Bišćanom, rekao mi je: “Želim probati jesam li za to ili nisam.” Tako sad i ja razmišljam, želim negdje probati, uopće ne razmišljam gdje, u HNL-u, Australiji, Njemačkoj… Mislim da mogu doprinijeti, pa ćemo vidjeti što nosi budućnost”, otkrio je Joe.



Pojasnio je i što hrvatskoj reprezentaciji treba da kako bi ostvarila velik rezultat:

“Treba nam najviše mirnoća. Treba pustiti izbornika i stožer da rade, igrače maksimalno podržavati i koncentrirati se na prvu utakmicu protiv Nigerije. Ako se ispune svi ti preduvjeti, onda možemo napraviti veliki rezultat. Najvažnija je ta podrška, kvalitetu ionako imamo. Tko god bude išao, taj je zaslužio, uopće ne treba sumnjati.”

Česte su polemike i špekulacije tko od potencijalnih hrvatskih reprezentativaca ima koliko minutažu te tko bi trebao igrati, a tko ne. Možda je Joe dao i najbolji savjet, ne treba brinuti 23 igrača koje Dalić odabere to će zaslužiti i zasigurno će ostaviti srce na terenu u vatrenom dresu.