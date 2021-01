SIMEONE NAKON ŠOKANTNOG PORAZA NAJAVIO ODLAZAK IZ ATLETICA? ‘Jako sam sretan ovdje, ali…’

Nogometaši trećeligaša Cornella iz Barcelone napravili su senzaciju izbacivši iz španjolskog Kupa Kralja vodeću momčad Primere Atletico Madrid.

Madriđani su u Barcelonu na utakmicu 4.kruga Kupa došli bez najboljih igrača i to platili sramotnim porazom 1-0. Strijelac jedinoga gola bio je Adrian Jimenez još u 7. minuti, a momčad Diega Simeonea dokraja nije uspjela zabiti gol na terenu s umjetnom travom trećeligaša. Od 65. minute ostali su i bez isključenoga Sanchesa, a najbolju priliku imao je Saul koji je pogodio vratnicu. Na klupi Atletica ostali su vratar Ivo Grbić i Šime Vrsaljko.

Poslije utakmice pred novinare je stao trener Atletica Diego Simeone. Ono što je izjavio zvučalo je kao da najavljuje oproštaj od kluba na čijoj je klupi od 2011. godine.

