SIGURNO NISTE VIDJELI ŠTO JE KOVAČIĆ NAPRAVIO U PROŠLOJ UTAKMICI: Ovi nevidljivi podaci otkrivaju da je Vatreni svjetska klasa

U prvom susretu četvrtfinala nogometne Lige prvaka Chelsea je u Sevilli pobijedio Porto s 2-0 načinivši veliki korak prema plasmanu u polufinale.

Golove za “Bluese” u čijem sastavu je Mateo Kovačić igrao do 90. minute, zabili su Mason Mount (32) i Benjamin Chilwell (85).

Kovačić je odigrao vrlo dobru utakmicu, bio je jedan od boljih igrača na terenu, a ponajviše je zaslužan za drugi pogodak svoje momčadi.

Naime, Kovačić je poslao jednu prekrasnu dugu loptu preko pola terena za Chilwella, ali asistenciju je spriječio nespretni igrač Porta koji je dirao loptu prije nego što se ona odbila u noge beku Chelseaja koji se kasnije sjurio prema golu i zabio.

Međutim, to nije sve što je Kovačić napravio protiv Porta. Kovačić je u potpunosti kontrolirao vezni red Chelseaja, a tome najbolje svjedoči njegova statistika. Imao je 86 dodira s loptom, 85 posto točnost dodavanja, 100 posto uspješan dribling, dva ključna dodavanja, četiri točne duge lopte i tri osvojena duela.

O Kovačićevu učinku se gotovo i ne govori, a on iz utakmice u utakmicu biva sve bolji i konkretniji i trener Thomas Tuchel s valjanim razlogom baš njega vidi kao glavnog igrača u svojoj veznoj liniji.

No one is actually talking about Kovacic…

Man controlled the midfield all by himself.

Mateo Kovacic stats vs Porto #PORCHE

•86 Touches

•85% pass accuracy

•100% Dribble success

•2 Key passes

•4 Long Balls

•3 Ground Duels won 👏👏👏 pic.twitter.com/Ez37dXjKEU

— STARBOY👑 (@iamTomzii) April 7, 2021