Posljednjih tjedana opet je u fokusu košarkaške javnosti bila debata tko je najbolji u povijesti. LeBron James i Michael Jordan bili su prvom planu, što nekada najdominantniji centar NBA lige Shaquille O’Neal smatra nepravednim prema njegovom bivšem suigraču Kobeu Bryantu.

“Kobe je imao sjajan zaključak. Svi gledamo u igrače koji su igrali prije nas i od svakog uzmemo ponešto. Ja sam želio pod košem biti kao Patrick Ewing, juriti parketom kao David Robinson i dominirati kao Wilt Chamberlain. Mnogi se ljudi pitaju tko je najbolji košarkaš svih vremena: Jordan? LeBron? Uz svo poštovanje morate dodati i Kobeja u takve debate”, poručio je O’Neal.

Od ove trojice igrača Kobe i MJ bili su najsličniji jer su igrali na sitim pozicijama. Jordan je jednom prilikom rekao da je Bryant kopirao sve njegove potez ešto pokojna legenda nikada nije skrivala.

“Mislim da je njihov mentalitet bio dosta sličan. Nisam puno vremena proveo s Mikeom, ali gledao sam kako osvaja prvenstva, njegovo ponašanje i kako uvijek želi loptu u posljednjim sekundama. Po svemu tome on i Kobe su skoro isti”, rekao je Shaq nakon završetka dokumentarnog serijala ‘Posljednji ples.

Pokojni Kobe Bryant prije dvije je godine u tri rečenice rekao što misli o priči oko toga je li bolji on, Jordan ili LeBron:

We can enjoy one without tearing down one. I love what he’s doing. Don’t debate what can’t be definitively won by anyone #enjoymy5 #enjoymj6 #enjoylbjquest

— Kobe Bryant (@kobebryant) May 28, 2018