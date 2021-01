SEVILLA SVLADALA NEUGODNI EIBAR NA GOSTOVANJU: Rakitić ušao s klupe i dobio tek sitnu minutažu

Nogometaši Seville slavili su s 2-0 (1-0) na gostovanju kod Eibara u utakmici 21. kola španjolskog prvenstva.

Ocampos je u 28. minuti realizirao najstrožu kaznu, a Jordan je u 55. minuti postigao pogodak za konačnih 2-0.

Ivan Rakitić je za pobjednike odigrao posljednjih 20 minuta utakmice.

Victory! Great performance of the team! We go back home with 3 points! ✈️⚽️☺️✌🏼@SevillaFC #Rakitic #EibarSevillaFC pic.twitter.com/Vf1kQQomoS

