SEVILLA IMALA SVE U SVOJIM RUKAMA PA NA KRAJU OSTALA BEZ BODOVA: U trenutku kad je izašao Rakitić stvari su krenule nizbrdo

Nogometaši Seville, koji su u novu sezonu Primere krenuli sa dvije pobjede, četvrtu utakmicu zaredom nisu uspjeli trijumfirati u španjolskom prvenstvu, te se nalaze na 14. mjestu tablice. U 8. kolu izgubili su od Athletica iz Bilbaoa sa 1-2.

A krenulo je dobro za Sevillu, Marokanac Youssef En-Nesyri u 9. minuti zatresao je mrežu nakon dodavanja Lucasa Ocamposa. Hrvatski veznjak Ivan Rakitić, koji je bio u početnoj postavi gostiju, izašao je iz igre u 68. minuti i nakon toga stvari su krenule loše po Sevillu. U 76. minuti Muniain nakon kornera pogađa za 1-1, a Oihan Sancet u 86. donosi pobjedu Athleticu.

Sevilla one point from last four La Liga games – lost the last three. Any unlikely title challenge from them completely impossible now.

— Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) October 31, 2020