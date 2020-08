Hrvatski reprezentativac na izlaznim je vratima Camp Noua

Nakon što je proslavio Sevillinu pobjedu u finalu Europske lige protiv Intera, Ivan Rakitić opet se našao u fokusu španjolskih i katalonskih medija. Zbog skoka u bazen za vrijeme televizijskog prijenosa u Barceloni su se navodno naljutili te su mu zamjerili takvo ponašanje tjedan dana nakon sramotnog poraza od Bayerna.

Kako je objavila Marca, Ivan Rakitić i Luis Suarez prioriteti su za odlazak u Barceloni. Najjednostavnije rješenje po Španjolcima bilo bi da ga pošalju u Sevillu jer bi Hrvat s tome bio sretan, baš kao i uprava Seville.

Katalonski Sport poziva se pak na engleski Daily Mail i navodi kako bi mu Jose MMourinho mogao ponuditi ruku spasa.

“Rakitić je jedan od igrača koji će sigurno napustiti Camp Nou ovog ljeta, a njegova iduća destinacija mogla bi biti izvan Španjolske. Sevilla dugo glasi kao favorit, ali Jose Mourinho, trener Tottenhama, mogao bi krenuti po njega. Prema Daily Mailu, Mou ga vidi kao savršenog igrača za vezni red Tottenhama”, navodi Sport.

Ističu potom kako Spursi i dalje traže nasljednika Christiana Eriksena, koji je u siječnju prešao u Inter.

“Kako Rakitić ulazi u posljednju godinu ugovora te je postao nepoželjan, za Mourinha je to prava prilika. Arsenal i Manchester United su ga ranije željeli, a interes Spursa također nije nov. Željeli su ga, ali im je cijena bila previsoka, ali s obzirom na trenutačne okolnosti, pokušat će opet. Rakitić je pak jasno rekao da preferira povratak u Sevillu kako bi bio bliže familiji”, završava tekst.

A što Mourinho misli o vatrenom svjedoče njegove riječi nakon lanjskog El Clasica.

“Za mene je Ivan Rakitić jedan od najpodcjenjenijih igrača na svijetu. On je fantastičan igrač u svakom smislu. Defenzivno je sjajan na desnoj strani gdje kompenzira činjenicu da Messi ne igra puno obranu. U pogledu posjeda lopte je fantastičan. On donosi jednostavna ali efikasna rješenja. Ponavljam to i s tim želim završiti za večeras: Rakitić je jedan od najpodcjenjenijih igrača svijeta. Uobičajeno govorimo samo o velikim imenima, a Rakitić bi možda mogao popraviti aktivnost na Instagramu i društvenim mrežama jer danas je to jako važno… Tamo nije dobar, ali je jako dobar na terenu”, istaknuo je Mourinho