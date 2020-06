SETIEN POSLAO PORUKU RAKITIĆU: Trener Barce odgovorio na pitanje koje mjesecima muči Hrvata

Trener Barcelone rekao je što misli o situaciji s Vatrenim

Uvijek računam s Rakitićem. Dok je on igrač Barce računam na njega, i to je to. Ne znam koliko je točno minuta odigrao no on je igrač koji je u jako dobroj formi. Znam da ću imati problema sa slaganjem udarne postave za iduću utakmicu protiv Mallorce jer su se svi igrači vratili na treninge sa spektakularnom voljom. Izjavio je to krajem prošlog mjeseca za televiziju BeIn trener Barcelone Quique Setien.

Da tako misli ponovio je i ovog tjedna u razgovoru za El Partidazo de Vamos.

“Želim li zadržati Rakitića? Računam na sve igrače koji su pod ugovorom i rade ono što tražimo od njih. Ne govorim sada samo o Ivanu Rakitiću, nego i o svim drugim igračima. Svi oni će nam trebati kako bi ostvarili naše ciljeve u ovim okolnostima”, poručio je Setien.

Rakitić ima ugovor do 30. lipnja 2021. godine, a posljednjih tjedana su mediji nagađali o njegovom mogućem odlasku na kraju sezone jer ga klub navodno želi prodati ili razmijeniti u nekoj od velikih transfera.

“Kao što sam uvijek govorio, a i klub, kada se potpiše ugovor nastoji ga se ispuniti do kraja. To je moja namjera. Miran sam, nemam nikakvu informaciju od kluba ili trenera a koja bi ukazivala na drugačije namjere”, izjavio je nedavno Rakitić