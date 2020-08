SERGIO PEREZ VIŠE NEMA KORONAVIRUS: Meksikanac je bio negativan na testiranju i vozit će VN Španjolske

Meksički vozač Sergio Perez, koji je zbog zaraze koronavirusom propustio posljendje dvije utrke Svjetskog prvenstva formule 1 vožene u Silverstoneu, na posljednjem je testiranju bio negativan na COVID-19 te je njegov momčad Racing Point objavila kako će nastupiti na utrci za Veliku nagradu Španjolske koja je na programu ovoga vikenda u Barceloni.

Pereza je u obje utrke u Silverstoneu mijenjao Nijemac Nico Huelkenberg. On u prvoj utrci zbog kvara na bolidu nije uspio niti startati, dok je na drugoj zauzeo treće mjesto u kvalifikacijama, no utrku je okončao na sedmoj poziciji.

CONFIRMED: We're pleased to share the news that @SChecoPerez has tested negative for COVID-19 💪

The @fia have confirmed that Checo can return to the @F1 paddock and he will compete for the team in this weekend’s #SpanishGP 🙌 pic.twitter.com/adYfWW5jWU

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 13, 2020