Talijanski Juventus kuje planove za iduću sezonu. Nakon što su pokazali izlazna vrata Mauriziju Sarriju na njegovo mjesto doveli su legendarnog Andrea Pirla. On je pak u stručni stožer doveo Igora Tudora, a navodno tamo želi i Alessandra Nestu.

No, za navijače ja zanimljivije kako će izgledati momčad iduće sezone. Čini se u njoj više neće biti mjesta za Samija Khediru i Gonzala Higuaina, a spominjali su se još neki odlasci. Miralem Pjanić već je, poznato je, potpisao za Barcelonu.

Međutim sve zanima tko će pojačati svlačionicu. Arthur je stigao kao dio razmjene s Barcom, a talijanski novinar Tancredi Palmeri objavio je jednu pravu bombu.

Juve je navodno kontaktirao Real Madrid sa željom da im preotmu Karima Benzemu. Navodi kako to od kluba traži sam Cristiano Ronaldo.

Juventus have contacted Real Madrid for Benzema, after a precise request from Cristiano Ronaldo.

Juventus offered Douglas Costa and Alex Sandro in a straight swap, Real Madrid not being positive at the moment.

Benzema standing-by

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 22, 2020