Hrvatske rukometašice izborile su plasman u polufinale Europskog prvenstva u Danskoj nakon što su u susretu posljednjeg kola drugog kruga pobijedile Njemačku sa 23-20 (12-12).

Osim što su po prvi put u povijesti ušle u borbu za odličja, hrvatske rukometašice su ulaskom u polufinale izborile direktan plasman na Svjetsko prvenstvo 2021. kojem će domaćin biti Španjolska. Hrvatske rukometašice na svjetskoj smotri nisu sudjelovale od 2011.

Nakon što je u prvom današnjem dvoboju Nizozemska dobila Rumunjsku, bilo je jasno kako Hrvatsku u polufinale vodi i poraz s jednim golom razlike. Međutim, odabranice Nenada Šoštarića su fantastičnom predstavom, posebice u drugom poluvremenu, izborile pobjedu, već petu na prvenstvu.

Pijević ih izludjela

Njemačka je bolje otvorila utakmicu, povela je 2-0, pa 4-2, a u prvom poluvremenu još je dva puta imala po dva gola prednosti. Hrvatska se uporno vraćala, a u 28. minuti stigla do prvog vodstva (11-10), a potom i do 12-11, no na odmor se otišlo rezultatom 12-12. Zanimljivo, njemačke rukometašice su posljednjih šest golova u prvom dijelu zabile iz sedmeraca. Ana Debelić je u prvom poluvremenu zabila tri gola, dok je Tea Pijević imala sedam obrana.

Hrvatska je fantastično ušla u nastavak. Golovima Dore Krsnik, Ćamile Mičijević (3) i Larisse Kalaus naše su djevojke napravile seriju 5-0 za 17-12, a Njemice su prvi gol zabile tek nakon 10 minuta igre. U 45. minuti Hrvatska je stigla do velikih šest golova prednosti, a u posljednjih 10 minuta ušlo se rezultatom 20-15. Njemačka se minutu i pol približila na 22-20, no Debelić je svojim šestim golom na utakmici vratila na +3.

Hrvatsku su do fantastične pobjede predvodile Debelić sa šest i Mičijević sa četiri gola, dok je Pijević imala čak 16 obrana.

U suparničkim redovima najefikasnija je bila Julia Maidhof s devet golova, dok je njihova najbolja igračica Emily Bolk zabila samo dva gola.

Najbolji plasman na europskim prvenstvima Hrvatice su ostvarile na prvom izdanju tog natjecanja 1994. u Njemačkoj, kad su osvojile peto mjesto, a još su dvaput bile šeste (1996. i 2008.). Na svjetskim prvenstvima su dvaput bile zaustavljene u četvrtfinalu (1997. i 2011.), baš kao i u jedinom nastupu na olimpijskom turniru, 2012. u Londonu.

UŽIVO:

Europsko rukometno prvenstvo za žene; Drugi krug natjecanja – skupina 2

HRVATSKA – NJEMAČKA 23:20

Sastavi:

HRVATSKA: Bešen, Pijević, P. Posavec, Krsnik, S. Posavec, Mičijević, Milosavljević, L. Kalaus, D. Kalaus, Ježić, Japundža, Šimara, Debelić, Mamić, Blažević, Prkačin.

NJEMAČKA: Eckerle, Roch, Zapf, Berger, Grijseels, Smits, Behnke, Naidzinavicius, Bolk, Grossmann, Weigel, Lott, Maidhof, Lauenroth, Minevskaja, Schulze.

UŽIVO

KRAJ UTAKMICE: Hrvatska je u polufinalu Europskog prvenstva. Junakinja utakmice apsolutno je vratarica Tea Pijević koja je uspjela skupiti 50 posto obrana.

60′ – Tea Pijević brani. Za nas nema dileme, ona je igračica utakmice. Djevojka ima 50 posto obrana.

60′ – Da, da, gol za Hrvatsku i mislimo da je to sada to.

59′ – Novi promašaj Hrvatske i odmah gol s druge strane.

58′ – Gube loptu Njemice u nastavku i imamo novi napad.

58′ – Evo ga sedam metara za Hrvatsku. Lijepo je to iznudila naša rukometašica. Blažević pogađa vratnicu, ali dirala je i vratarica tu loptu. Šteta.

57′ – Timeout, smiren je i dalje Šoštarić. Hrvatska ima napad.

57′ – Dvije minute za Mičijević. Prekršaj u kontri. Sedmerac je izvela Maidhof i pogodila.

56′ – Pijević brani. Brani ona i samo se slatko nasmije nakon svake obrane.

56′ – Dugo je trajao napad Hrvatske i na kraju šut ide pored gola. Malo je do kraja još, plus četiri prednosti.

55′ – Gol za Njemačku.

53′ – Pijević opet brani. Najjača je!

53′ – Mamić s krila zabija, jednako tako lako.

52′ – A šteta, s igračicom manje Njemačka zabija s krila, vrlo laki gol.

51′ – Ma dajte pa ovo je za crveni. Rukama u lice išle su obje Njemice na našu rukometašicu, ali samo isključenje. Blažević zabija u nastavku.

50′ – Isključenje Kalaus Larisa ide van. U nastavku Pijević brani, ali ovi sude sedmerac. Maidhof zabija.

49′ – Mičijević je ispalila šut kao iz topa, ali odsjeo je na vratnici. Šteta.

48′ – Posavec zabija, a odmah u nastavku vraćaju Njemice. Gol za gol igra do kraja utakmice? Može, potpisujemo.

47′ – Konačno zabijaju Njemice, Pijević ne može baš sve obraniti, iako se činilo da može.

46′ – Opet su Njemice prokockale napad. Nažalost i naše su djevojke.

45′ – Pijeeeeeeeeeeeeeeeeeeviiiiiiiić! Opet brani, pa ovo je suludo! U nastavku opet Debelić s crte na plus šest vodi Hrvatsku.

44′ – Isključenje, ide Njemica dvije minute na hlađenje, Milosavljavić je iznudila. U nastavku Debelić s crte nakon prekrasne akcije zabija. Plus pet, plus pet!!!

43′ – Kalaus je morala šutirati pod pritiskom i pored gola je to otišlo. Ali brani Pijević sada. Hvata žena loptu!

42′ – Brani Bešen sedmerac, ajde napokon.

41′ – Mičijević promašuje cijeli gol.

40′ – Isključenje, Krsnik ide van, čini se možda malo pretjerano. Evo Njemice zabijaju nakon gotovo 10 minuta suše.

39′ – Ćanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Izvana za pet razlike.

38′ – Idemo, idemo. Hrvatska ima četiri gola razlike, Kalaus je zabila.

37′ – Neće i neće Njemice. Opet su protratile napad. Idemo na četiri?

36′ – Već timeout zovu Nijemci, neće moći ovako da. Pijević je na 50 posto, 10/20 ima.

36′ – GOOOOOOOL! Mičijević za tri gola prednosti. Kako igraju naše djevojke.

35′ – Nismo uspjeli otići na tri gola razlike, ali ne dam niti Njemicma da zabiju. Promašuju sada cijeli gol.

34′ – Mičijeviiiiić! Evo nas s dva gola prednosti. U nastavku Pijevi brani imamo šanse za tri gola razlike.

33′ – Promašuju Njemice, idemo po dva gola prednosti.

32′ – Sedmerac za Hrvatsku. Krsnik zabija.

31′ – Krećemo. Njemačka ima prvi napad i baaaam odmah obrana Piejvić. Opet šutiraju Njemice s krila i opet Pijević brani. Nema joj kraja.

30′ – A je li to moguće. Sedmerac u zadnjoj sekundi. Maidhof zabija i ide se na predah s izjednačenim rezultatom. Šteta.

30′ – Igramo s igračicom manje do kraja. Posavec zabija za vodstvo.

29- Sedmerac je bio za Njemačku. Očito će samo tako i zabijati.

28′ – Blažević zabija izvana, evo nas u egalu, a Njemice su prokockale šansu i na koncu Ježić zabija za vodostvo.

27′ – Timeout zove Šoštarić. Moraju se malo konsolidirati u napadu. Smireno i precizno trener objašnjava djevojkama što moraju napraviti. Opet su potrošile napad, ali Pijević s druge strane brani. Kako igra…

26′ – Opet sedmerac za Njemačku. Četiri od četiri Maidhof ima.

26′ – Maaaaamić! S krila je lijepo matirala vrataricu Njemačke. Opet smo u egalu. Mičijević je isključena u nastavku.

25′ – Sedmerac za Njemačku. Njemice za razliku od nas koriste svoje šanse sa sedam.

24′ – Šteta evo, obranu igramo sjajno, Pijević brani sve, ali u napadu je kritično stanje.

23′ – Sedmerac. Branila je Pijević, ali Njemice su spriječila gol prekršajem. Sedmerac smo promašili, Blažević je pogodila okvir gola.

23 – Opet nismo iskoristili napad, djevojke su vrlo brzoplete i prelako gube lopte. Nevjerojatno da nisu iskoristile dva napada s igračem više.

23′ – Pijević brani, danas je ona prvo ime ekipe.

22′- Da čovjek ne povjeruje. Hrvatska je jako dugo gradila napad s dvije igračice više i na koncu im je čisti zicer s krila obranila vratarica Njemačke. Katastrofa.

21′ – Predugo traje napad i srećom izgubile su Njemice loptu. Novo isključenje odmah za Njemačku sada igraju s dvije igračice manje. Bennke je vrlo grubo nasrnula na Mičijević.

20′ – Sedmerac za Hrvatsku. Blažević zabija. Isključena je igračica Njemačke.

19′ – Ajde konačno. Milosavljević zabija.

18′ – Nova izgubljena lopta kod naših igračica, ali rade odmah Njemice faul u napadu pa je opet naša lopta.

17′ – Opet sedmerac rade naše rukometašice, obrana iz prostora. I zabijaju.

16′ – Promašaj Njemica, a i Pijević je bila na lopti tako da ne bi bio gol niti da je išlo u okvir. U nastavku su Hrvatice olako protratile akciju.

15′ – Jeeeežić s crte fantastično zabija.

14′ – Ufff težak sudar Mičijević i Krsnik s njemačkom rukometašicom. U sendvič su je pričepile i morali su suditi sedmerac. I zabili su.

13′ – Šteta, Bolk je zabila izvana, a onda je Mičijević promašila i eto ih opet u vodstvu. Mičijević previše troši lopte.

12′ – Gol za gol sada. Njemice su lako zabila, ali Mamić je zabila za novo poravnanje rezultata.

11′ – Jeeeedva to Debelić nekako ugurava u gol. S crte je šutirala, obranila joj je vratarica, ali otkotrljala se u gol lopta.

10′ – Brani Pijević, pa onda isključenje za Njemačku, u vrat je išla našoj rukometašici i potpuno zasluženo. Idemo sada iskoristiti igračicu više.

10′ – Debelić zabija s crte nakon sjajne akcije.

9′ – Gol za Njemačku, prelako zabijaju izvana.

8′ – Neće pa neće. Mičijević opet neprecizna.

7′ – Mičijević gol, pa onda gol Lauenrot zabija s druge strane.

6′ – Po obrana sada sa svake strane, sjajno brane vratarice obaju ekipa.

5′ – Gol za Hrvatsku, konačno!

4′ – Žuti karton za Bolk, vrlo grubo je srušila našu rukometašicu.

3′ – Dugo je trajao napad Njemica i nažalost Pijević prima gol.

2′ – Odmah je protraćen i drugi napad, ali sada brani Pijević. Protratile su djevojke još jedan napad.

1′ – Počela je utakmica. Hrvatska ima prvi napad. Mičijević puca, ali brani joj vratarica Njemačke i odmah iz protuudara pada gol.

17:44 – Nizozemske rukometašice su u svojoj posljednjoj utakmici u glavnoj fazi Europskog prvenstva u Danskoj svladale reprezentaciju Rumunjske s 35-24 (16-12) i na taj su način omogućile hrvatskoj izabranoj vrsti da se plasira u polufinale čak i uz minimalan poraz od Njemačke.

Naime, kad bi hrvatske rukometašice izgubile s jednim golom razlike, zatvorio bi se krug tri reprezentacije sa po šest bodova, a u njemu bi Hrvatska imala najbolju gol-razliku (+1) u međusobnim dvobojima te bi zbog toga osvojila drugo mjesto u skupini 1, dok bi Njemačka bila treća, a Nizozemska četvrta.

U slučaju neodlučenog ishoda ili pobjede Hrvatske, Nizozemke bi osvojile treće mjesto i igrale bi utakmicu za peto mjesto. U slučaju pobjede Njemačke s dva gola razlike, Njemice bi izborile polufinale, a Hrvatska završila kao treća. Poraz Hrvatica s tri i više golova razlike gura ih na četvrto mjesto u skupini.

Reprezentacije Španjolske i Crne Gore odigrale su 26-26 (17-11) u prvoj utakmici današnjeg programa u skupini 1 te su Crnogorke s tri boda najvjerojatnije osvojile četvrto mjesto u toj grupi. Španjolska je s dva boda na petom mjestu, a prestići je može samo Švedska u slučaju da napravi iznenađenje i svlada Francusku kojoj je bod dovoljan za plasman u polufinale.

Drugi polufinalist iz skupine 1 će biti pobjednik dvoboja Danska – Rusija (20.30 sati) u kojem je Ruskinjama za plasman u polufinale dovoljan i bod.

Hrvatske rukometašice nalaze se korak do najvećeg uspjeha ženskog rukometa, plasmana u polufinale europskog prvenstva u Danskoj. Za ulazak u polufinale borit će se u utorak u 18:15 sati protiv Njemačke, a Hrvatska s pobjedom sigurno ide dalje, može čak i s porazom ali da ne bude veći od jednog gola razlike uz uvjet da Nizozemska u zadnjem kolu svlada Rumunjsku, a u suprotnom im treba najmanje neodlučeni ishod.

Cure su svjesne što su postigle, ali i što sve nosi ova utakmica

Ulazak u polufinale hrvatskim rukometašicama donosi borbu za medalje, ali i izravni plasman na Svjetsko prvenstvo u Španjolskoj sljedeće godine na kojem naših djevojaka nije bilo od 2011. godine.

“Ja to zovem četvrtfinale, utakmica koja može donijeti polufinale, koja može donijeti još neke stvari o kojima sad neću govoriti. Ne opterećujemo ni sebe ni cure s tim. Cure su svjesne što su postigle, ali i što sve nosi ova utakmica,” kazao je izbornik Nenad Šoštarić dodavši: “Siguran sam da će dati sve svoje na teren.” Šoštarić je istaknuo kako se radi o kvalitetnim suparnicama.

“Njemice imaju sjajnu golmanicu, u obrani su dosta visoke, a u napadu su individualno bazirane prema kontrama. Sam napad ipak, svodi se na vanjske igračice i njihova križanja, kao i dva vrhunska pivota koja imaju,” istaknuo je.

Ako nekog dobro poznaje na ovom Europskom prvenstvu, onda hrvatska reprezentacija zna Njemačku.

U posljednjih godinu dana igrale su s njima četiri puta, Njemačka je slavila dva puta, a sva susreta su završila bez pobjednika.

U lipnju 2019. u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Koprivnici je bilo 24-24. Uzvrat je pripao Njemicama s 25-21 i one su otišle u Japan. U listopadu te iste godine igrale su dva prijateljska susreta. U zagrebačkoj Areni, bez igračica Podravke, bilo je 21-21. Pred 10.000 gledatelja u Hanoveru Njemačka je slavila 32-23.

Iz tog sastava Njemačke, čak je deset igračica u Koldingu. Vratarski dvojac je odličan. Posebno Dina Eckerle koja je članica Metza zajedno s našom Ivanom Kapitanović. Isabelle Roch pak, smo vidjeli ove sezone u Ligi prvakinja protiv Podravke jer je članica Borussije Dortmund kad je u međusobnom susretu upisala deset obrana i odnijela bodove iz Koprivnice.

Na vanjskim pozicijama Njemačka ima nominalno svoju prvu zvijezdu, 22-godišnju Emily Bolk , igračicu s maksimalnim ovlastima.

“Ispred nas je zadnja utakmica u drugom krugu. Trebamo dati maksimum od sebe, pobijediti. Počele smo se pripremati, analiziramo ih, mislim da će nam obrana biti vrlo važna, i u napadu se moramo kretati. Imaju jako visoku obranu gdje ćemo morati napadati prostor i stvarati situacije za vanjske igračice i za nas pivote, ali mislim da je obrana presudna,” naglasila je Ana Debelić.

