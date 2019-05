SENZACIONALNA KRAĐA PPD ZAGREBA: Iz redova najvećeg konkurenta doveli najperspektivnijeg kružnog napadača na svijetu

Tri dana nakon što su se obračunali u polufinalu Kupa, dva su kluba ušla u posao

Uprava rukometnog kluba PPD Zagreb potpisala je trogodišnji ugovor s hrvatskim rukometnim reprezentativcem Marinom Šipićem. Jedan od najperspektivnijih mladih kružnih napadača na svijetu u redova hrvatskog prvaka stići će iz našičkog Nexea, a na poziciji pivota imat će konkurenciju u Kristijanu Bećiriju i Darku Stojniču koji također na ljeto dolaze u Zagreb, pohvalili su se iz kluba.

ZAGREB I NEXE UŠLI U ŽESTOK OKRŠAJ: Pljušte optužbe na sve strane, ovako nešto ne pamti se u hrvatskom rukometu

“Presretan sam da sam napravio korak više u svojoj karijeri i da dolazim u PPD Zagreb. Uvijek me vesele novi izazovi, a mogućnost igranja Lige prvaka najveći je mogući za svakog igrača pa tako i za mene. Za minutažu ću se boriti s Bećirijem i Stojničem i mislim da je to dobro za klub jer su momci sjajni pivoti. Stojnića znam jer smo generacija, a on je nastupao za Sloveniju pa smo se susretali tijekom godina. Bećirija, pak, znam iz hrvatske reprezentacije. Obojica su poznati kao veliki borci i sigurno ćemo jedan drugoga tjerati da idemo iznad svog maksimuma što je u konačnici odlično za klub. Trener Tamše je poznat po radu s mladim igračima i iskreno se veselim prilici da radim s njim i učim od njega. Mislim da će to biti sjajna suradnja“, kazao je po potpisivanju trogodišnjeg ugovora Marin Šipić.

Sretni i zadovoljni

“Riječ je o jednom od najpotentnijih hrvatskih mladih igrača i mi smo u klubu iznimno sretni i zadovoljni što smo uspjeli realizirati njegov dolazak u bijeli dres. Uopće ne sumnjam da će Marin u budućnosti još dodatno napredovati i da ga očekuje blistava budućnost u najboljim europskim klubovima. Za nas je velika satisfakcija da je potpisao za nas budući da smo svjesni kako se mogao otisnuti u redove nekog od europskih velikana već danas. Smatramo da je napravio mudar potez i da će ovom suradnjom profitirati i Marin osobno, ali i PPD Zagreb“, kazao je direktor PPD Zagreba Vedran Šupuković te se potom osvrnuo i na činjenicu da će hrvatski rukometni prvaci promijeniti velik dio rostera za sljedeću sezonu.

Puno promjena

“Činjenica je da velikom broju igrača ove sezone istječe ugovor i da mi nemamo mogućnosti njih zadržati ukoliko oni to ne žele. Intencija je bila pokušati ih zamijeniti s igračima koji su u najmanju ruku jednako kvalitetni i mislim da smo u tome uspjeli. S igračima koji dolaze potpisali smo trogodišnje ugovora i sada smo u situaciji da možemo mirno raditi jer u postojećem rosteru nema više nikoga kome nagodinu istječe ugovor. Ekipa koju sada imamo na raspolaganju vrlo je mlada i potentna i izuzev Horvata i Bičanića svi su oni došli iz generacija 1994., 1995.,1996. i 1997. Osim što su mladi to su i igrači koji su se već etablirali. Marin je reprezentativac, baš kao i Mandić, Božić – Pavletić ili Bećiri. Ašanin je na pragu reprezentacije, Stojnič i Vlah kucaju na vrata slovenske reprezentacije. Dakle, riječ je o kadru igrača koji uz dobar rad imaju sve predispozicije da postanu tvrd orah za sve, pa i najbolje europske ekipe“, poručio je Šupuković.

Marin Šipić će u Zagrebu nositi dres s brojem dva.