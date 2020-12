SENZACIONALAN USPJEH DINAMA U EUROPA LIGI: Petković i Majer prekrasnim golovima osigurali ‘modrima’ proljeće u Europi

Strijelci za Dinamo bili su Bruno Petković iz kaznenog udarca u petoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena i Lovro Majer u 52. minuti

Nogometaši Dinama osigurali su “europsko proljeće” nakon što su u susretu 5. kola K skupine Europske lige u Rotterdamu pobijedili Feyenoord sa 2-0 i kolo prije kraja natjecanja po skupinama potvrdili prvo mjesto.

Strijelci za Dinamo bili su Bruno Petković iz kaznenog udarca u petoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena i Lovro Majer u 52. minuti.

Dinamo je u Rotterdam doputovao kao jedini klub u Europskoj ligi koji ove sezone nije primio pogodak. U prva četiri kola “modri” su dohvatili osam bodova uz razliku pogodaka 4-0, a mrežu su uspjeli sačuvati i u Nizozemskoj pa nakon 350 minuta igre hrvatski prvak ima 6-0 razliku pogodaka i 11 bodova.

Otvaranje je bilo oprezno, čvrsto i borbeno s obje strane. Dinamo nije niti imao razloga srljati, dok domaćin usprkos incijativi nije uspio kvalitetnije zaprijetiti suparniku.

Uragansko drugo poluvrijeme

Bilo je to poluvrijeme s jako malo prilika. Dinamo se orijentirao na kontre, no sve do same završnice one nisu davale rezultata. No, u petoj minuti nadoknade Dinamo je stigao do vodstva.

U posljednjim trenucima poluvremena došlo je do sudara glavama Spajića i Petkovića. Prekid je trajao tri minute, a kada je susret nastavljen, Dinamo je izveo brzu akciju nakon koje je izborio kazneni udarac. Majer je ubacilo loptu u kazneni prostor do Ademija koji je produžio do Kastratija, a ovaj odamah pucao. Marsman je obranio njegov udarac, no lopta se odbilo do Lirima kojeg je sruđio Kokcu, a Kavanagh je bez razmišljanja pokazao na bijelu točku. Bruno Petković je bio precizan za 1-0.

Drugo poluvrijeme nije moglo krenuti bolje za hrvatskog prvaka i Dinamo je u 52. minuti stigao do vodstva 2-0.

Bila je to sjajna akcija gostiju, Petković je fantastičnim proigravanjem kroz domaću obranu uposlio Ademija koji je mogao pucati, no asistirao je Majeru, a ovaj iz okreta pogodio za 2-0.

Prvu veliku i jedinu priliku Feyenoord je imao u 71. minuti, no Bannis je promašio loptu na pet, šest metara od gola. Bilo je to sve od Nizozemaca koji su tijekom cijele utakmice uputili samo jedan udarac u okvir Dinamova gola.

Vizinger presudio Vlašiću

Kako je u drugom susretu ove skupine Wolfsberger kao gost u Moskvi svladao CSKA sa 1-0 sjajnim golom mladog hrvatskog reprezentativca Darija Vizingera, koji je udarcem s više od 20 metara u 22. minuti svladao Akinfejeva, Dinamo je s učinkom od 11 bodova osigurao prvo mjesto kolo prije kraja. Drugi Wolfsberger ima sedam, treći Feyenoord pet, a posljednji CSKA sa samo tri boda.

U posljednjem kolu za tjedan dana Dinamo će u Maksimiru ugostiti CSKA u susretu bez rezultatske važnosti, dok će Wolfsberger i Feyenoord istovremeno u Klagenfurtu igrati izravni dvoboj za drugo mjesto u skupini koje također vodi u 16-inu finala. Austrijskom sastavu za prolazak je dovoljan i bod, dok je nizozemskom velikanu potrebna pobjeda.

UŽIVO:

5. kolo Europske lige – Skupina K; Rotterdam (De Kuip)

FEYENOORD – DINAMO 0:2

FEYENOORD: Marsman – Geertruida, Spajić, Senesi, Malacia – Diemers, Toornstra, Kokcu – Berghuis, Linssen, Narsingh

DINAMO: Livaković – Moharrami, Lauritsen, Theophile, Gvardiol – Ademi, Jakić – Kastrati, Majer, Ivanušec, Petković

KRAJ UTAKMICE

90′ + 4′ – Gotovo je! Dinamo je osigurao proljeće u Europi sjajnim golovima Petkovića i Majera i za sada je jedina momčad u cijeloj Europa ligi koja nije primila niti jedan pogodak.

90′ – Wolfsberger je slavio protiv CSKA. Jedini pogodak na utakmici zabio je naš Dario Vizinger. CSKA ne može više u nokaut fazu, Dinamo je osigurao prvo mjesto, a o drugom mjestu odlučivat će se u zadnjem kolu.

87′ – Petković je dobio žuti karton jer je slomio Kokucua.

84′ – Kokucu je sada skršio igrača Dinama nakon što je Feyenoord po tko zna koji put izgubio loptu pred golom Dinama. Gube oni živce polako.

81′ – Ufffff, bolan krik zagrmio je stadionom. Ademi je čini se stradao teže. Berghuis je jako grubo startao i u škare uhvatio nogu Ademija. Jako opasan start, a dobio je samo žuti karton. Sve je u redu s Ademijem.

74′ – Kastrati je sada fantastičnu loptu poslao s desne strane na peterac, a Petković je za milimetar ostao kratak.

71′ – Ivanušec je izašao, a ušao je Oršić.

70′ – Što su sada promašili Nizozemci. S nekih dva metra od gola Bannis je promašio loptu i propustio je tako stopostotnu šansu i nadu za povratak u utakmicu.

65′ – Izlazi Majer, a ulazi Franjić.

60′ – Dinamo i dalje dominira, teško da će Nizozemci ovo spasiti, a to znači da su “modri” upali u nokaut fazu Europa lige.

52′ – GOOOOOL! Majer je bio strijelac. Ademi je sjajno uletio u kazneni prostor i dao povratnu loptu za Majera na pet metara koji se prvo okrenuo i zatim opalio u gotovo nebranjen gol. Suci su kratko vijećali je li pogodak regularan ili ne jer je jedan igrač Dinama u trenutku šuta stajao na gol-crti i bio je u zaleđu, ali nije utjecao na igru pa je pogodak dosuđen.

50′ – Geertruida je dobio žuti karton i to sasvim opravdano zbog grubog prekršaja nad Gvardiolom. Nije ga mogao uhvatiti i onda ga je skršio “body checkom”.

48′ – Prva dobra prilika za Feyenoord. Bannis je uspio doći u priliku za šut i to u kaznenom prostoru Dinama nakon što ga je Gvardiol dosta loše pokrio, ali bio je to mlitav udarac i Livaković ga je lako pročitao.

47′ -Malacia je dobio žuti karton zbog starta đonom na Majera.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme…

Kraj prvog dijela…

45′ + 4′ – GOOOOOL! Petković je zabio iz penala nakon što je Kastrati oboren u kaznenom prostoru. Hladnokrvno je pucao u jednu stranu, a vratara poslao u drugu.

45′ + 1′ – Dinamo zapravo ima razloga zadovoljstvo nakon prvih 45 minuta, jer Nizozemci nisu imali niti jednu dobru priliku niti su ijednom opasnije zaprijetili.

45′ – Nezgodna situacija. Petković i Spajić su se sudarili glavama, a igrač Feyenoorda stradao je malo ozbiljnije.

43′ – Toornstra je dobio žuti karton zbog grubog starta nad Ivanušecom.

39′ – Uh, srušen je sada Kastrati u sprintu negdje na rubu kaznenog prostora s desne strane. Činilo se ovako na prvu da je bilo kontakta, ali sudac je pustio da se igra dalje.

33′ – Eto problema za Feyenoord. Čini se da im se povrijedio jedan od ključnih igrača, Linssen je morao izaći, ušao je Bannis.

30′ – Pola sata igre je za nama. Igra, eto, nije baš bog zna što, nema nekih atraktivnih akcija i poteza, gol-šansi još manje, ali možda kasnije bude akcije…

26′ – Wolfsberger je poveo protiv CSKA i to nije dobro za Dinamo jer u tom slučaju im bod nije dovoljan za plasman u nokaut fazu.

24′ – Malo se raspištoljio sudac, sada je Teophile dobio žuti zbog udaranja protivnika rukom u lice, dakako, nije to napravio namjerno već u žaru borbe.

23′ – Uroš Spajić je u duelu srušio Petkovića i sudac mu je pokazao žuti karton.

20′ – Nakon prvih 20 minuta igre nismo imali prilike vidjeti neki dobar nogomet, ali Dinamu to danas nije niti potrebno samo neka zadrže neriješen rezultat i prezimit će u Europi.

14 – Za sada je Dinamo ipak nešto konkretniji, uspjeli su do sada prodati Nizozemcima nekoliko akcija, ali završnica je bila podosta loša i na koncu neuspješna…

8′ – Slična je utakmica kao i ona u Zagrebu, igra se dobar nogomet, ali ne srljaju niti jedni niti drugi.

1′ – Počela je utakmica…

18.05 – Pogledajte bakljadu Feyenoordovih navijača pred utakmicu s Dinamom kod kultnog stadiona De Kuip. Ovako su ultrasi Feyenoorda dočekali Plave i posebno svoju momčad. Zagrepčane kako bi im dali do znanja da su uvijek uz svoje ljubimce. Tako se nekoliko stotina navijača Feyenoorda okupilo i zapalilo više baklji. Inače, navijači Feyenoorda jedni su od najžešćih u Nizozemskoj, te najozloglašenijih zbog povijesti izgreda i brutalnih sukoba prvenstveno s huliganima Ajaxa, ali i sa svim ostalima.

Tijekom 80-tih godina prošlog stoljeća bili su jedni od najgorih u Europi. Kasnije se tamošnjoj navijačkoj sceni dogodila jedna druga scena, ona Rave (techno), koja je primirila strasti nizozemskih navijača i itekako utjecala na smirivanje sukoba i intenziteta. No, opet su nakon toga nogometni huligani Feyenoorda podigli svoju huligansku reputaciju, samo nikad kao tih 80-tih. Bilo bi jako zanimljivo da su dopuštena gostovanja odnosno publika na stadionu, da su uvjeti normalni, jer bi zasigurno veliki broj Boysa došao u ovaj lučki grad.

17.56 – Stigli su sastavi za današnji dvoboj u kojem Modri love bod dovoljan za drugu fazu natjecanja. Jedina promjena u odnosu na najavljeno kod Dinama je ulazak sjajnog mladog Luke Ivanušeca umjesto Mislava Oršića. Prvi puta otkako je u Dinamu, jedan od najvažnijih Dinamovih igrača, reprezentativno lijevo krilo Oršić, neće krenuti u jednoj europskoj utakmici iz početne postave. Zanimljiv podatak…

17.45 Feyenoordov sastav izgleda, barem po imenima, nešto ozbiljnije u odnosu na prvu utakmicu, mada momčad poznatog nogometnog stručnaka Dicka Advocaata muče brojni izostanci, i to je dobra vijest za Dinamo.

“Želimo napraviti dobar rezultat i nastaviti dobre igre koje smo pružili ove sezone u Europskoj ligi. Sigurno je da imamo puno motiva, znamo koliko nam ona znači – zadovoljstvo i sreću za igrače, navijače i cijeli klub. Trebamo biti hladnokrvni na terenu, koncentrirani od prve do zadnje minute s velikom energijom, jedino tako možemo pobijediti dobrog protivnika kao što je Feyenoord”, rekao je Zoran Mamić na konferenciji za novinare uoči utakmice. Dinamo ima impresivnu gol razliku 4-0 i jedina su momčad u europskim natjecanjima u ovoj sezoni koja još nije primila gol.

‘Već neko vrijeme razmišljam o kraju karijere’

A Dick Advocaat, trener Feyenoorda morao je dogovarati na pitanja o odlasku u mirovinu.

“Već neko vrijeme razmišljam o kraju karijere. Nisam bio siguran kada to reći, a mislim da je ovo bio dobar trenutak. Za igrače nije bitno tko je trener. Sve su pročitali jutros. A moje je mišljenje da kada dođe novi trener vi se prilagodite njegovim zahtjevima i mislite da je jedan trener bolji od drugog. Osjećam se jako dobro. Moje godine nisu razlog takve odluke”, poručio je.

Advocaat je prokomentirao i priče iz nizozemskih medija prema kojima Ridgeciano Haps nije u konkurenciji jer je u zatvoru.

“Jednostavno je samo bolestan. Nema smisla insinuirati da je u zatvoru”, rekao je Advocaat.

“Iznenadila me odluka, ali trenutak nije nužno loš. Kao igrači moramo biti dovoljno zrelim da se s tim nosimo”, rekao je pak Jens Toornstra.

