Gužva je u veznom redu katalonskog diva te je jasno da uskoro slijedi prodaja

Dolazak Miralema Pjanića u Barcelonu dodatno je zakomplicirao status Ivana Rakitića. Ogromna gužva zavladala je u veznom redu Barcelone i vrlo je vjerojatno da će hrvatski veznjak uskoro napustiti Camp Nou. Idućeg ljeta istječe mu ugovor pa će Katalonci na njemu pokušati nešto zaraditi u narednom prijelaznom roku.

NISTE NI SVJESNI KOLIKO JE RAKITIĆEVA PRIČA RUŽNA: Preko noći postao ‘vreća krumpira’, ali to nije najgore što mu se dogodilo

Prema posljednjim informacijama koje prenosi katalonski Sport, Barcelona ga je navodno ponudila PSG-u te dodaju da on nema ništa protiv transfera.

“Barcelona mora zaraditi što više novaca, a unatoč tomu što je Rakitić izgubio status nedodirljivog na Camp Nou, on još uvijek dosta vrijedi na nogometnom tržištu”, ističe Sport.

Barcelona's midfield options 🔵🔴 Sergio Busquets 🇪🇸

Frenkie de Jong 🇳🇱

Miralem Pjanic 🇧🇦

Arturo Vidal 🇨🇱

Ivan Rakitic 🇭🇷

Riqui Puig 🇪🇸 Which is the best trio? 🤔 pic.twitter.com/nERdNEkfp3 — Goal (@goal) June 30, 2020

Podsjećaju zatim kako se 32-godišnjak ove sezone muči s formom te da se prije skoro dvije godine posljednjeg dana prijelaznog roka priključio PSG-u, ali je odlučio ostati u Španjolskoj. Lani ga se pak spominjalo kao do posla oko povratka Neymara no i do tog ništa nije bilo.

“Barca će još jednom pokušati pronaći prikladnog kupca za Rakitića i nadaju se da će ga u PSG-u prepoznati kao iskusno igrača koji im je potreban”, završava tekst.

Rakitć je, inače, nedavno progovorio o svojoj budućnosti.

Želi ostati

“Svjestan sam situacije i svog statusa, ali nisam vreća krumpira s kojom mogu raditi što ih volja. Želim biti tamo gdje me vole, poštuju i trebaju. Ako je to u Barceloni, divno, a ako nije, otići ću tamo kamo želim ja sam, a ne kamo me pošalju. Već sam klubu jasno dao do znanja da neću trpjeti takvo ponašanje”, odrješito će Rakitić.

Istaknuo je kako bi volio odraditi barem ugovor do kraja, ali da do toga vjerojatno neće doći…

“Već dvije godine stalno se, a posebno tijekom pauza između sezona, pa tako i tijekom ove prisilne pauze zbog koronavirusa, piše i govori o mom odlasku iz Barcelone. Na to sam uvijek odgovarao onako kao što ću i sada; igrati za Barcelonu meni je savršenstvo, ispunjenje sna. Zato bih htio do kraja ugovora igrati i uživati ovdje i pomoći u osvajanju svih trofeja. Ako to nije moguće, sjest ćemo i dogovoriti rastanak. Ipak, moja želja je odraditi ugovor s Barcelonom do kraja”, kazao je Rakitić za Mundo Deportivo.