SENZACIONALAN OBRAT: Mandžukić sve dogovorio s talijanskim velikanom, umjesto selidbe na Otok ostaje na Čizmi?

Do sada se čvrsto povezivao s engleskim velikanom iz Manchestera

Hrvatski nogometaš Mario Mandžukić postigao je dogovor s Milanom, objavio je to talijanski Il Giornale. Pokaže li se njihova informacija istinitom bit će to prava senzacija s obzirom na to da se tjednima piše da je na korak do Manchster Uniteda. Milanski dnevni listi objavio je i to da je 33-godišnji napadač bio na meti Intera, ali da ga je uveo odlučio prodati njihovom gradskom rivalu.

Čekaju ga Hrvati

Mandžukić bi tako u siječnju trebao karijeru nastaviti u Milanu gdje ga čekaju sunarodnjaci Zvonimir Boban i Ante Rebić. Milan je ove sezone i iznimno lošoj formi te se muče pred suparničkim vratima. Dijele treće mjesto po neučinkovitosti i to je razlog što ga žele dovesti.

Ova vijest stiže kao iznenađenje pogotovo nakon što su talijanski mediji u četvrtak objavili da bi je Massimiliano Allegri (52) na korak do preuzimanja Manchester Uniteda te da bi s njim na Old Trafford trebao doći i bivši hrvatski reprezentativac.

Bivši Vatreni je, kao što je dobro poznato, Allegrijevom smjenom ostao bez mjesta u momčadi. Maurizio Sarri odmah mu je dao do znanja da je višak i od tada su se pojavljivale razne glasine o njegovoj igračkoj budućnosti.