ČUDO U BUNDESLIGI: Schalke pobijedio nakon godinu dana, mrežu Hoffenheima natrpali do vrha, Kramarić i društvo u nevjerici

Nogometaši Schalkea prekinuli su niz od 30 utakmica bez pobjede u nacionalnom prvenstvu, nakon što su u subotu u 15. kolu Bundeslige na domaćem terenu svladali Hoffenheim sa 4-0, a junak susreta bio je 19-godišnji američki napadač Matthew Hoppe koji je postigao tri pogotka (42, 57, 63). On je prvi Amerikanac koji je upisao hat-trick u Bundesligi.

⚠️ | QUICK STAT

FC Schalke 04 have just avoided making history – their 4:0 win over Hoffenheim means their winless run in the Bundesliga stops at 30 matches, with Tasmania Berlin continuing to hold the record (31)!

This is their first league win since 17 Jan 2020! 👏👏#S04TSG pic.twitter.com/C9m3VA87a1

— SofaScore (@SofaScoreINT) January 9, 2021