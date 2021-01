Engleski doprvak Manchester City ovog ljeta sprema ponudu tešku 100 milijuna eura za napadača Tottenhama Harryja Kanea. Glasina je to koju je plasirao novinar njemačkog Bilda Christian Falk.

U ovom trenutku malo tko će ovu glasinu shvatiti ozbiljnom, ali istina je da će City uskoro morati potražiti pojačanje u napadu. Sergio Aguero uskoro bi trebao napustiti Etihad, a Gabriel Jesus neće moći sam.

Our rumor of the week ✅ @ManCity is planning a € 100 million offer for Harry Kane in summer @SpursOfficial pic.twitter.com/rT52nDnsJQ

— Christian Falk (@cfbayern) December 31, 2020