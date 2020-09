Trener talijanskog prvoligaša Intera Antonio Conte navodno je ponudio je Chelsea Christiana Eriksena i Marcela Brozovića u zamjenu za N’Goloa Kantea, objavio je u petak “Telegraph”. Francuski veznjak je na vrhu Conteove liste želja, međutim Inter ne želi platiti 60 milijuna eura koliko traže sa Stamford Bridgea.

Talijani su u zamjenu za Kante ponudili Brozovića i Eriksena, no Chelsea je to odbio. Englezi pišu kako u londonskom klubu ne žele pregovarati s Nerazzurrima oko dogovora o razmjeni zbog načina na koji je Conte napustio Chelsea.

Naime, Conte je od 2016. do 2018. vodio Chelsea, a nakon što je dobio otkaz, tužio je klub jer je imao još godinu dana ugovora. Vlasnik Chelsea Roman Abramovič se pokušao dogovoriti, no Conte je to odbio i na sudu dobio oko 10 milijuna eura odštete.

Niko #Kovac (#Monaco's coach ) in a press conference, about #Brozovic : He is a great player, he plays in a great club in #Italy, in the #Croatian team, but he isn't a player for us because we are looking in another way.

That shuts down the rumors of #Brozovic to #Monaco. #Inter https://t.co/agfEpCMwYh

— InterNews 🖤💙 (@InterMilan_Eng) September 11, 2020