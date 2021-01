SENZACIJA NAD SENZACIJAMA U NJEMAČKOJ, DRUGOLIGAŠ IZBACIO BAYERN IZ KUPA: Bavarci primili gol u zadnjoj minuti pa izgubili na penale

Nogometaši njemačkog drugoligaša Holstein Kiela boljim izvođenjem jedanaesteraca izbacili su aktualnog njemačkog i europskog prvaka Bayerna već u šesnaestini finala njemačkog Kupa, nakon što su Bavarci držali prednost od 2-1 do posljednje minute sučevog dodatka u kojoj su domaći izjednačili.

NOGOMETAŠI BORUSSIJE PRIREDILI PRAVU SENZACIJU: Bayern ispustio dva gola prednosti i doživio drugi poraz ove sezone

Serge Gnabry je Bayernu donio vodstvo u 14. minuti, ali je Bartels izjednačio na 1-1 u 37. minuti. Leroy Sane je ponovno doveo Bavarce do prednosti u 48. minuti iz slobodnog udarca, da bi u petoj minuti sučevog dodatka kapetan Hauke Wahl ramenom postigao pogodak koji je odveo utakmicu u produžetak.

Bayern fail to reach the DFB Pokal last 16 for the first time since 2000. #ksvfcb pic.twitter.com/7KDx4CYfgA

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 13, 2021